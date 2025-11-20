LA DELEGACIÓN FUEGUINA VIVIÓ EL EMOTIVO ACTO INAUGURAL DE LOS IV JUEGOS BINACIONALES PARAARAUCANÍA EN PUNTA ARENAS

La delegación de la provincia de Tierra del Fuego participó activamente este miércoles del acto inaugural de la cuarta edición de los Juegos Binacionales ParaAraucanía, un evento que reunió a más de 500 personas del sur argentino y chileno en el “Gimnasio Fiscal” de la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes.

Durante la ceremonia, las autoridades dieron una cálida bienvenida a los representantes de toda la región patagónica, que comprende a las delegaciones de las provincias argentinas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén; y a las regiones chilenas de Ñuble, Bío Bío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

En representación de la Secretaría de Deportes, el subsecretario de Alto Rendimiento, Gabriel Coto, se dirigió a los presentes agradeciendo a las autoridades deportivas de la Región de Magallanes por el recibimiento.

Al respecto, Coto destacó que “el acto fue muy emotivo con palabras de las autoridades como el presidente del Comité de Araucanía y el director Regional, Leonardo Serka, con la delegación fueguina en su totalidad; muy expectantes con el comienzo de la competencia, con los equipos completos de atletismo y natación, que eso en principio es una gran satisfacción, así que preparados para acompañar a los deportistas en cada disciplina”.

La actividad competitiva dará inicio este jueves en el Estadio Fiscal “Antonio Ríspoli Díaz” y en las instalaciones de la Piscina Fiscal, donde los deportistas fueguinos buscarán dejar en alto el nombre de la provincia.

Tierra del Fuego presenta un nutrido grupo de atletas listos para la competencia:

Atletismo

Rama Masculina: Vladimir Beker, Cristian Díaz, Daniel Godoy, Lautaro Jaramillo, Juan Maza y Víctor Valor, a cargo del entrenador Nahuel Velázquez.

Rama Femenina: Florencia Aguilar, Mahia Alonso, Noelia Cárdenas, Agustina Dautel, Lucía Martínez y Luisana Romero.

Natación

Rama Masculina: Mateo Baroni, Emanuel Beker, Thiago Marín Quispe, Renzo Ricaldez e Ian Sánchez, orientados por el entrenador Sergio Crocetti.

Rama Femenina: Milagros Cárcamo, Laura De Vito, Emma Geller, Candela Molla y Ana Varela.

Desde la Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego destacaron el compromiso y alentaron a toda la delegación, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva edición de los Juegos Binacionales ParaAraucanía.