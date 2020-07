La despedida de Lizy Tagliani a su gran amiga, “La Floppy”: “Hemos ocultado su lucha”

La conductora está devastada por la repentina muerte de su “familia y compañera”.

La Floppy era la compañera incondicional de Lizy Tagliani (.

Lizy Tagliani recibió el golpe más duro el lunes por la noche. Fabián Peloc, su asistente y estilista conocido mediáticamente por su personaje de “La Floppy”, murió después de tres días de internación. Hace apenas un mes se había enterado de que tenía leucemia en un examen de rutina que se realizó al contraer coronavirus.

“Hace un tiempo conocí una persona maravillosa. Hoy partió. Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami, que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia”, escribió Lizy, en su primer mensaje en redes después de la triste noticia.

Según la conductora, la muerte de La Floppy fue inesperada, y aseguró que más adelante compartirá más detalles del difícil momento. “Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto, pero quién sabe por qué misterioso motivo, de repente hoy tuvo que partir”, continuó.

Por último, Lizy agradeció las condolencias que recibió -decenas de famosos escribieron en sus redes, conmocionados- y pidió no olvidar el humor, una característica que vivía en La Floppy. “Mi único deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes por todo lo que yo le hacía, sustos y demás. En mi corazón, en mi vida, amigas, familia, una gran compañera…hasta pronto”, cerró.

En una entrevista con Ulises Jaitt tiempo atrás, el asistente de Lizy había contado que se conocieron en 2012 y que desde entonces se hicieron inseparables. “Es como mi segunda mamá, mi hermana mayor. Nosotros compartimos la vida, el trabajo. Es la luz de mis ojos. Le duele la panza y a mí se me cae un lagrimón. Tengo una sensibilidad muy importante por ella”, contó.

El personaje de La Floppy surgió como una humorada entre el asistente y la conductora cuando se conocieron, siete años atrás, en un boliche de Adrogué. “Me cortaba el pelo muy cortito y una vez me dejé el flequillo. En ese momento, Flor Torrente se había hecho el flequillo con el pelo morocho justo y Lizy se había cortado tipo carré, como Araceli González. Jodiendo, me dijo: ‘Ay vos sos Floppy y yo Araceli’. Desde entonces, me apodó así”, recordó el estilista en una nota con PRONTO.

Allí también habló del bullying que sufrió por ser gay. “Me han matado a trompadas a la salida del colegio. Hace 20 años no era como ahora”, lamentó. También se distanció de su papá, quien se mudó a Jujuy porque no podía aceptar la sexualidad de su hijo. “A él no le gustaba mi forma de ser”, explicó.