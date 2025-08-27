La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un accidente con un auto oficial en la ruta 9: «El chofer se quedó dormido»

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un accidente este miércoles en la Ruta Nacional 9, cerca de Ramallo, mientras viajaba hacia el Congreso de la Nación para participar del informe de gestión del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos.

«El chofer se quedó dormido. Tiene una cintura muy grande, como la mía, está gordito. Evidentemente no es correctamente revisado», aseguró a Clarín el padre de la diputada nacional santafesina, el exconcejal rosarino y presidente del partido Unite, José Bonacci, quien viajaba con ella al momento del accidente.

Según describió a este diario, el chofer «no estaba en condiciones de manejar» y detalló que su hija cuestionó en varias oportunidades que «manejan a 160 kilómetros por hora».

«En reiteradas oportunidades y por escrito, de forma expresa, Rocío ha mencionado la peligrosidad en el manejo que tienen los choferes de la Cámara y nunca le dieron bola», enfatizó el exconcejal, quien fue trasladado al Hospital Municipal José María Gomendio junto a su hija y el chofer para ser revisados, aunque se encuentran sin heridas de gravedad.

La diputada libertaria Rocío Bonacci luego del accidente.

El vehículo oficial de la Cámara Diputados, un Nissan Sentra, era conducido por un chofer que trasladaba hacia la Ciudad de Buenos Aires a la diputada, pero «se comió una zanja y despistó». De acuerdo a lo indicado por José Bonacci, «no saltaron los airbags del auto, es una cosa rara».

«El chofer aceptó que se durmió y que lo van a rajar. Tengo una empresa transportista y conozco qué chofer funciona y cuál no, el régimen de descanso. A un chofer gordo le tengo que hacer controles muy seguidos porque la apnea del sueño es terrible para manejar. De milagro estamos vivos», expresó el padre de la diputada libertaria, quien se sumó a la Cámara baja en diciembre de 2023 de la mano del partido del presidente Javier Milei.

El accidente ocurrió cerca del «paraje ‘El Paraíso’, conocido como ‘El triángulo del sueño’, porque es todo recto y muchos se duermen». Para el exconcejal, lo que ocurrió tiene que ver con «un acto de negligencia por parte del chofer y una pésima carambola del destino» ya que «pasó a dos kilómetros de donde murió ‘Carlitos’ Menem».

Consultado acerca de si el automóvil oficial contaba con los controles necesarios, José Bonacci dijo no saberlo y apuntó contra la dirección de Automotores de Diputados encabezada por Renzo Montepeloso, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. «No sé si habían realizado los controles. Eso lo tienen que explicar desde Diputados. En una empresa, la responsabilidad es siempre del jefe».

«Martín Menem nunca se comunicó después de la queja oficial que presentó Rocío al encargado de vehículos», enfatizó el padre de la legisladora santafesina y dijo hacer «responsable» al presidente de la Cámara de Diputados por lo que sucede con los vehículos oficiales. Los cuestionamientos dirigidos al diputado suceden mientras atraviesa horas turbulentas luego de tener que dar explicaciones por las acusaciones de coimas contra su primo Eduardo «Lule» Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además, indicó que en horas posteriores al accidente los primeros en contactarse fueron los diputados libertarios José Luis Espert y Romina Diez, sumado al jefe de bloque de UxP Germán Martínez.

«No saltaron los airbags del auto, es una cosa rara», relató a Clarín el padre de la diputada libertaria. Foto: X.

Fuentes libertarias recordaron que durante la sesión en la que Diputados trató la Ley Bases «largaron a los legisladores a las dos de la madrugada y a (Lilia) Lemoine casi la matan, porque no podés largos sin custodia a esa hora, los dejás regalados».

«En ese momento se reclamó, pero les chupó un huevo. Cuando hacés piruetas para postergar la Comisión Investigadora del caso $LIBRA y terminás teniendo la Comisión en pleno debate electoral, a dos semanas de la elección bonaerense…Terrible metida de pata», cuestionaron en diálogo con este diario.

En ese contexto, las fuentes consultadas plantearon que los diputados nacionales «no se sienten cuidados» por las autoridades de la Cámara baja.

Respecto de la posibilidad de iniciar acciones legales tras el accidente, José Bonacci respondió: «Siempre y cuando no sea contra el Estado sino por las responsabilidades individuales».

«Los Menem no cuidan al Presidente, yo se lo dije a Javier. Están mas preocupados por el 2027 que por lo que le pasa al Presidente. Acá hay que hacer tabula rasa y que diezmen. Este gobierno necesita un segundo aire. Los Menem le están haciendo mucho daño al Presidente», sentenció.

Una visita a genocidas y la acusación de «cagones» a los integrantes del bloque de LLA: quién es Rocío Bonacci

Si bien en el último tiempo se mostró cercana a Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci sigue integrando la bancada oficialista en Diputados, aunque ya protagonizó un duro episodio con la libertaria Lilia Lemoine.

«Mitómana y mala compañera», fue la acusación que lanzaron Pagano y Bonacci contra Lemoine en agosto de 2024, cuando blanquearon una feroz interna que golpea al bloque de Milei. En aquella oportunidad, la diputada santafesina realizó un extenso descargo en redes: «Hay un común denominante entre las fuentes libertarias y es que: les gusta hablar mal de los compañeros de bloque en OFF. Todos cagones».

«¿Que esta pasando? Me pregunta X… Y lo que esta pasando, es que, el único que debería dirigir el bloque, y dar explicaciones a la prensa del desarrollo de las sesiones (caídas o no) es el diputado Gabriel Bornoroni, pero no es lo que sucede. Nada en este espacio es NORMAL», disparó en aquel entonces.

Además, la santafesina quedó en el ojo de la tormenta cuando reconoció que fue una de las diputadas de La Libertad Avanza que integró la comitiva que visitó a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. Al dar su versión de los hechos, Bonacci dijo haber conocido el motivo de la visita cuando llego al lugar.

Luego de un viaje entre 30 y 40 minutos, su par de bancada Beltrán Benedit le comunicó: «‘Nos está esperando Alfredo Astiz’, ese fue su mensaje. Fui ahí donde yo me entero quién nos estaba esperando y nunca me dijo que nos estaba esperando ese personaje tan desagradable de la historia argentina”, relató. También mencionó a Ricardo Cavallo, represor de la ESMA.