LA DPE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL GENERADOR CUMMINS 3

Personal especializado en mecánica y en electricidad de Sullair Argentina, empresa oficial para la intervención en la marca en nuestro país, junto a personal de la DPE está trabajando en el chequeo de los subsistemas, refrigeración, parte eléctrica, conectores y tableros para poner en marcha el equipo nuevo y normalizar el servicio en Tolhuin.

 

En ese marco se realizarán cortes en el servicio eléctrico de acuerdo al siguiente cronograma:

 

1.Viernes 22/08/25 – 01:00 a 07:00h

 

•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur).

•Altos de la montaña

•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)

 

2.Viernes 22/08/25 – 07:00 a 13:00h

 

•Barrio Provincias Unidas •Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi • IPV II e IPV III

•IPV1

•RP23

 

3.Viernes 22/08/25 – 13:00 a 19:00h

 

•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur).

•Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)

•Altos de la montaña

 

4• Viernes 22/08/25 – 19:00 a 00:00h y Sábado 23/08/25 de 00:00 a 01:00h

 

•Zona Centro

•IPV1

•RP23

•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)

•9 de Octubre

 

Sepan disculpar las molestias.

