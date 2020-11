El chef opinó sobre la polémica que se generó entre el actor y su compañero de jurado Germán Martitegui en el reality culinario.

La dura advertencia de Donato de Santis a Fede Bal: “Esto es Masterchef, no es el Cantando”.

Masterchef Celebrity se ha transformado en el programa más visto de la televisión argentina con apenas pocas semanas en pantalla. A medida que avanza el certamen, van sucediendo momentos de emoción, tensión y polémica entre participantes y jurados. Uno de ellos los tiene como protagonistas a Federico Bal y el chef Germán Martitegui.

El hijo de Carmen Barbieril es una de las sensaciones del programa de Telefe y no precisamente por elaborar buenos platos sino por sus constantes cruces con el jurado. Todo comenzó con un sincericidio del actor: “Hay uno de los chefs que viene a mi mesa y me pone nervioso. No suma nada, solo ponerme nervioso, Germán Martitegui”, comentó el actor en una de las emisiones del ciclo.

“Yo estoy para juzgar cómo cocinás. A veces te doy un consejo y a veces te digo lo que hacés mal”, le aclaró Martitegui, siempre pendiente de separar lo profesional de lo personal. Esta respuesta fue el inicio de una discusión muy intensa, que los tuvo como tendencia en las redes y propició un clima enrarecido en la cocina de Telefe, donde no abundan ese tipo de enfrentamientos.

“Fede se está dando cuenta de que esto es Masterchef, no es el Cantando, no es un programa donde hay que hacer escándalo sí o sí”, afirmó ahora Donato de Santis en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Se está dando cuenta de que la relación es distinta, obviamente con un poco de show, con un poco de lágrimas… Te cortás un dedo, no te sale, se te quemó el panqueque, es parte (del show)”, explicó el italiano.

“Yo creo que Fede se va dando cuenta de que la relación es distinta, él vino con un chip distinto. Germán es una persona muy directa y muy transparente”, agregó horas antes de que se conozca al nuevo eliminado del reality.

Germán Martitegui no se caracteriza por tener un trato cariñoso ni simpático con los participantes de Masterchef Celebrity. Y quedó demostrado con lo ocurrido con Fede Bal, con quien dejó claro desde el primer programa que no es santo de su devoción. Y no hace esfuerzos por disimularlo.

Si Fede tenía alguna esperanza de dar vuelta la situación y empezar de cero, en la gala de eliminación del domingo pasado quedó demostrado que eso será imposible: el actor y el chef se cruzaron ¡en tres oportunidades! a lo largo de la emisión. Todo terminó con el joven actor enfrentando al jurado porque no quiso probar uno de los platos que había elaborado.

Marcelo Polino, “embajador oficial” del exitoso programa, suele brindar todos los pormenores y el detrás de escena de lo que ocurre en el certamen de cocina, y contó en el programa Cortá por Lozano que Martitegui quedó muy afectado por la pelea y habló al respecto con la producción del reality.

“No la pasó mal Fede solamente, sino también Martitegui. Una vez terminada esa jornada de grabación, que duró alrededor de ocho horas, él le manifestó a la producción que no se sentía cómodo en esa situación frente a cámara. Entonces, me parece que mostró su malestar: no está acostumbrado a tener conflictos ni con sus alumnos cuando da clases, ni con sus empleados en un restaurante. Tampoco quiere tenerlo públicamente con un participante, y menos con un famoso, que tiene un rebote muy grande”, reveló el periodista hace unos días.