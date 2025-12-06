La empresa de la jubilada dueña de la mansión asociada a Toviggino y “Chiqui” Tapia tuvo 120 autos a su nombre: una Ferrari, varios Porsche y más

Real Central SRL, la empresa de una jubilada y su hijo monotributista que es dueña de una imponente mansión en Villa Rosa, Pilar, que la Coalición Cívica denuncia estaría vinculada a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, tuvo registrados a su nombre un total de 120 vehículos, entre los que hay una Ferrari, Porsche, BMWs, autos de colección, motocicletas y más.

En la actualidad detenta 50 vehículos, pero en poco más de tres años movió más de 100 según registros históricos.

El listado es obsceno si se tiene en cuenta que la firma, creada en 2021 bajo el nombre Central Drinks, se inició con un capital de apenas 300 mil pesos y recién a mediados de 2024 pegó un saltó económico con una inyección de 58 millones de pesos, cifra que de ninguna manera alcanzan a cubrir el valor de la llujosa mansión con helipuerto, haras de caballos y otros lujos: ni mucho menos el garage repleto de autos.

La quinta denunciada por la Coalición Cívica donde estaría los autos de lujo de la firma Real Central SRL.

Matías Yofe y Facundo del Gaiso, dirigentes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, difundieron en las últimas horas el detalle de los vehículos que figuran registrados bajo el cuit de la empresa de Luciano Pantano, un monotributista que fue tesorero del club Almirante Brown, con nexos aceitados en AFA, y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que en pandemia recibió subsidios sociales.

De acuerdo a la documentación que analizó Clarín en detalle, bajo el cuit de Real Central SRL, 33717068179, aparecen más de 100 vehículos anotados en apenas tres años. Conte es, según la composición de la empresa, la principal accionaria de la firma con el 95% del total. El otro 5% lo tiene su hijo, Luciano Pantano.

Viaje en un yate. Ana Lucía Conte, en el centro con la camiseta 10, y Luciano Pantano a su derecha, levantando el brazo.

Según el informe nominal histórico aportado por la Subsecretaría de Asuntos Registrales Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 20 camionetas pickups, 55 autos, 7 motos, un cuatriciclo, 10 SUVs, 7 vehículos utilitarios, y tres maquinarias pesadas (una autoelevadora, un tracto y una retroexcavadora).

Otro dato que se destaca del informe de registro es que 35 de los 120 vehículos están anotados en oficinas de la provincia de Santiago del Estero, provincia de donde es Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia en AFA y presidente de Central Córdoba de Santiago del Estero.

La totalidad de los autos, camionetas, motos y demás fue adquirida, además, entre el 2 de mayo de 2022, cuando ingresó a la compañía un Gol Trend 2020, y el 26 de noviembre pasado, cuando la firma anotó bajo su dominio un Porsche 911 Carrera GTS, modelo 2025.

El valor del último automóvil que ingresó al parque automotor de Real Central SRL varía entre 453.800 dólares y los 480.000 dólares, dependiendo de la tracción.

El Porsche 911 Carrera GTS .

A continuación el detalle de la lista completa de vehículos registrados.

🚘 CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

🛻 PICK-UPS

Toyota Hilux 4×4 CS DX — AF984OZ

Ford F-100 4×2 — CIO495

Chevrolet CS10734 (pick-up) — RIM046

Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4×2 — JGO473

Volkswagen Amarok 2.0 TDI 180CV 4×4 — NQU150

Volkswagen Amarok Trendline 2.0 TDI 4×4 — AF372KO

Toyota Hilux 4×4 DC SRX — AE592LD

Toyota Hilux 4×4 DC SRX — AF722HF

Toyota Hilux 4×2 DC SR — AF346PU

Toyota Hilux 4×4 DC SRX — AF231ZC

Fiat Strada Working 1.4 CD — AE198XS

Fiat Strada Working 1.4 CD — AE198XT

VW Saveiro 1.6 doble cabina — AB320KY

VW Saveiro 1.6 doble cabina — AB043HA

VW Saveiro 1.6 cabina y media — AB395VO

VW Saveiro Comfortline CD — AF620DN

VW Saveiro Comfortline CD — AF489XY

VW Saveiro Comfortline CD — AF853XM

Toyota Hilux 4×4 DC SRX (2020 histórico) — AE592LD

✔ Total Pick-ups: 20

🚗 AUTOS (sedanes, coupes, deportivos y clásicos)

Deportivos / Alta gama

Porsche 911 Carrera 4 GTS — AH379VF

Porsche 911 Carrera S — AH387ZH

Porsche Panamera — AH133LJ

Porsche 718 Cayman S — AE030UQ

Porsche 718 Cayman S — AD242PO

Ferrari F430 — AF622XB

Audi R8 V10 Plus — AE070DA

Chevrolet Camaro Six SS — AC701QI

BMW M2 — AB920JI

BMW M240i — AF146QJ

BMW M5 — AE674TL

BMW 430i Coupé — AF916XQ

Peugeot RCZ — MAX685

Sedanes / Coupés generales

Ford Mondeo CLX — API279

VW 113/1300L — WSR200

Renault Laguna RXT V6 24V — CNU551

Chevrolet 1940 Coupé — XOW055

Renault Fuego (varios): RPJ263, TJN170, RVH810, VDC671

Toyota Corolla SEG / XLI / varias versiones:

AF781YE, AF816AY, AF781YF, AF665WI, AF665WE, AF665WF, AF665WD, AF641UH

Ford Falcon (varios): XOF569, UMR382, WQH617, TVO961

Renault R18 / R19: SSW193, RZF199, DMN472

Peugeot 505 SRI — TOK849

Ford Sierra XR4 — UCA569

Fiat Regatta SC — AKY928

Fiat Spazio TR — XMS345

BMW 320 A — VXM813

Chrysler Roadster L75 Convertible (1931) — XNJ965

Rambler Ambassador — XHR552

Mercedes-Benz 280 SE — UCG240

Chevrolet Rally Sport — VGH162

Chevrolet Chevi Coupé — WVE612

Chevrolet Chevy SS Coupé — XBE649

Chevrolet Chevy SS Coupé — UHS259

Fiat 1500 Coupé — VPQ321

Peugeot 208 Active — AF362KS

Audi A4 40 TFSI — AF957XL

Audi A4 45 TFSI — AG095NS

BMW M340i xDrive — AG095NA

Volkswagen Gol Trendline — AE804SB, AE452DY

Chevrolet Onix Plus — AE178LQ

Chevrolet Tracker — AF080RA

Toyota Corona Liftback DX — URD084

Torino ZX — UAP755, UGE343

Dodge GTX — SZA562, VDX580

Jeep Grand Cherokee Limited — AE126AI (SUV pero automotor)

Total de autos: 55

🏍 MOTOCICLETAS

Honda CBR600 RR — A064NCN

Kawasaki Ninja 1000 SX — 208JTA

Kawasaki ZZ-R600 — 924ABV

Honda CBR600F3 — 135BVQ

Triumph Rocket 3R — A120DYD

Harley-Davidson XL1200X Forty-Eight — A049JLL

Harley-Davidson XL883N Iron 883 — A041BWX

Total Motos: 7

🛵 CUATRICICLOS

Gilera FR 200 Hot Bear (cuatri) — A213MOS

Total Cuatriciclos: 1

🚙 TODOTERRENO / SUV

Porsche Macan S — AE674TJ

Toyota SW4 GR-Sport — AG579RD, AG474MG, AG474MH

Toyota SW4 SRX — AE689BH, AF037ZT

Mercedes-Benz ML350 4MATIC — GXS325

Mercedes-Benz GLE400 Coupé — AD473EM

Jeep Grand Cherokee (también se clasifica como SUV) — AE126AI

BMW X2 M35i — AG071QN

BMW X4 30i xDrive — AF117VX

✔ Total SUVs: 10

🚐 UTILITARIOS

Toyota Hiace (varias unidades):

AF781YH, AF685PE, AF665WC

Toyota Hiace Wagon (transporte pasajeros):

AF499LJ, AF359SA, AE775AQ, AF030QI

✔ Total Utilitarios: 7

🏗 MAQUINARIA PESADA / EQUIPOS ESPECIALES

XCMG XCB-DT25 autoelevadora — EVY02

John Deere 5060E tractor — EVG06

Liangong M44EX retroexcavadora — ERP91

El documento completo

El listado de autos de Real Central SRL fue publicado en X por el exlegislador porteño de la CC-ARI, Facundo Del Gaiso. «El listado oficial de más de 50 autos y motos de colección guardados en el galpón de la mansión de Pilar incluye 6 Porches, 6 Audis y 6 BMW, entre otras joyas de incalculable valor. Y una curiosa perlita, un Fiat Spazio ’92!!!», escribió.

El listado oficial de más de 50 autos y motos de colección guardados en el galpón de la mansión de Pilar incluye 6 Porches, 6 Audis y 6 BMW, entre otras joyas de incalculable valor. Y una curiosa perlita, un Fiat Spazio ’92!!! Todo a nombre de una jubilada con monotributo
[El resumen de los vehículos fue realizado con ayuda de inteligencia artificial en base al documento oficial del Registro Automotor del Cuit de Real Central SRL 33-71706817-9.]

