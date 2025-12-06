La empresa de la jubilada dueña de la mansión asociada a Toviggino y “Chiqui” Tapia tuvo 120 autos a su nombre: una Ferrari, varios Porsche y más

Real Central SRL, la empresa de una jubilada y su hijo monotributista que es dueña de una imponente mansión en Villa Rosa, Pilar, que la Coalición Cívica denuncia estaría vinculada a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, tuvo registrados a su nombre un total de 120 vehículos, entre los que hay una Ferrari, Porsche, BMWs, autos de colección, motocicletas y más.
En la actualidad detenta 50 vehículos, pero en poco más de tres años movió más de 100 según registros históricos.
El listado es obsceno si se tiene en cuenta que la firma, creada en 2021 bajo el nombre Central Drinks, se inició con un capital de apenas 300 mil pesos y recién a mediados de 2024 pegó un saltó económico con una inyección de 58 millones de pesos, cifra que de ninguna manera alcanzan a cubrir el valor de la llujosa mansión con helipuerto, haras de caballos y otros lujos: ni mucho menos el garage repleto de autos.
La quinta denunciada por la Coalición Cívica donde estaría los autos de lujo de la firma Real Central SRL.
Matías Yofe y Facundo del Gaiso, dirigentes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, difundieron en las últimas horas el detalle de los vehículos que figuran registrados bajo el cuit de la empresa de Luciano Pantano, un monotributista que fue tesorero del club Almirante Brown, con nexos aceitados en AFA, y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que en pandemia recibió subsidios sociales.
De acuerdo a la documentación que analizó Clarín en detalle, bajo el cuit de Real Central SRL, 33717068179, aparecen más de 100 vehículos anotados en apenas tres años. Conte es, según la composición de la empresa, la principal accionaria de la firma con el 95% del total. El otro 5% lo tiene su hijo, Luciano Pantano.
Viaje en un yate. Ana Lucía Conte, en el centro con la camiseta 10, y Luciano Pantano a su derecha, levantando el brazo.
Según el informe nominal histórico aportado por la Subsecretaría de Asuntos Registrales Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 20 camionetas pickups, 55 autos, 7 motos, un cuatriciclo, 10 SUVs, 7 vehículos utilitarios, y tres maquinarias pesadas (una autoelevadora, un tracto y una retroexcavadora).
Otro dato que se destaca del informe de registro es que 35 de los 120 vehículos están anotados en oficinas de la provincia de Santiago del Estero, provincia de donde es Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia en AFA y presidente de Central Córdoba de Santiago del Estero.
La totalidad de los autos, camionetas, motos y demás fue adquirida, además, entre el 2 de mayo de 2022, cuando ingresó a la compañía un Gol Trend 2020, y el 26 de noviembre pasado, cuando la firma anotó bajo su dominio un Porsche 911 Carrera GTS, modelo 2025.
El valor del último automóvil que ingresó al parque automotor de Real Central SRL varía entre 453.800 dólares y los 480.000 dólares, dependiendo de la tracción.
El Porsche 911 Carrera GTS .
A continuación el detalle de la lista completa de vehículos registrados.
CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
PICK-UPS
Toyota Hilux 4×4 CS DX — AF984OZ
Ford F-100 4×2 — CIO495
Chevrolet CS10734 (pick-up) — RIM046
Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4×2 — JGO473
Volkswagen Amarok 2.0 TDI 180CV 4×4 — NQU150
Volkswagen Amarok Trendline 2.0 TDI 4×4 — AF372KO
Toyota Hilux 4×4 DC SRX — AE592LD
Toyota Hilux 4×4 DC SRX — AF722HF
Toyota Hilux 4×2 DC SR — AF346PU
Toyota Hilux 4×4 DC SRX — AF231ZC
Fiat Strada Working 1.4 CD — AE198XS
Fiat Strada Working 1.4 CD — AE198XT
VW Saveiro 1.6 doble cabina — AB320KY
VW Saveiro 1.6 doble cabina — AB043HA
VW Saveiro 1.6 cabina y media — AB395VO
VW Saveiro Comfortline CD — AF620DN
VW Saveiro Comfortline CD — AF489XY
VW Saveiro Comfortline CD — AF853XM
Toyota Hilux 4×4 DC SRX (2020 histórico) — AE592LD
Total Pick-ups: 20
AUTOS (sedanes, coupes, deportivos y clásicos)
Deportivos / Alta gama
Porsche 911 Carrera 4 GTS — AH379VF
Porsche 911 Carrera S — AH387ZH
Porsche Panamera — AH133LJ
Porsche 718 Cayman S — AE030UQ
Porsche 718 Cayman S — AD242PO
Ferrari F430 — AF622XB
Audi R8 V10 Plus — AE070DA
Chevrolet Camaro Six SS — AC701QI
BMW M2 — AB920JI
BMW M240i — AF146QJ
BMW M5 — AE674TL
BMW 430i Coupé — AF916XQ
Peugeot RCZ — MAX685
Sedanes / Coupés generales
Ford Mondeo CLX — API279
VW 113/1300L — WSR200
Renault Laguna RXT V6 24V — CNU551
Chevrolet 1940 Coupé — XOW055
Renault Fuego (varios): RPJ263, TJN170, RVH810, VDC671
Toyota Corolla SEG / XLI / varias versiones:
AF781YE, AF816AY, AF781YF, AF665WI, AF665WE, AF665WF, AF665WD, AF641UH
Ford Falcon (varios): XOF569, UMR382, WQH617, TVO961
Renault R18 / R19: SSW193, RZF199, DMN472
Peugeot 505 SRI — TOK849
Ford Sierra XR4 — UCA569
Fiat Regatta SC — AKY928
Fiat Spazio TR — XMS345
BMW 320 A — VXM813
Chrysler Roadster L75 Convertible (1931) — XNJ965
Rambler Ambassador — XHR552
Mercedes-Benz 280 SE — UCG240
Chevrolet Rally Sport — VGH162
Chevrolet Chevi Coupé — WVE612
Chevrolet Chevy SS Coupé — XBE649
Chevrolet Chevy SS Coupé — UHS259
Fiat 1500 Coupé — VPQ321
Peugeot 208 Active — AF362KS
Audi A4 40 TFSI — AF957XL
Audi A4 45 TFSI — AG095NS
BMW M340i xDrive — AG095NA
Volkswagen Gol Trendline — AE804SB, AE452DY
Chevrolet Onix Plus — AE178LQ
Chevrolet Tracker — AF080RA
Toyota Corona Liftback DX — URD084
Torino ZX — UAP755, UGE343
Dodge GTX — SZA562, VDX580
Jeep Grand Cherokee Limited — AE126AI (SUV pero automotor)
Total de autos: 55
MOTOCICLETAS
Honda CBR600 RR — A064NCN
Kawasaki Ninja 1000 SX — 208JTA
Kawasaki ZZ-R600 — 924ABV
Honda CBR600F3 — 135BVQ
Triumph Rocket 3R — A120DYD
Harley-Davidson XL1200X Forty-Eight — A049JLL
Harley-Davidson XL883N Iron 883 — A041BWX
Total Motos: 7
CUATRICICLOS
Gilera FR 200 Hot Bear (cuatri) — A213MOS
Total Cuatriciclos: 1
TODOTERRENO / SUV
Porsche Macan S — AE674TJ
Toyota SW4 GR-Sport — AG579RD, AG474MG, AG474MH
Toyota SW4 SRX — AE689BH, AF037ZT
Mercedes-Benz ML350 4MATIC — GXS325
Mercedes-Benz GLE400 Coupé — AD473EM
Jeep Grand Cherokee (también se clasifica como SUV) — AE126AI
BMW X2 M35i — AG071QN
BMW X4 30i xDrive — AF117VX
Total SUVs: 10
UTILITARIOS
Toyota Hiace (varias unidades):
AF781YH, AF685PE, AF665WC
Toyota Hiace Wagon (transporte pasajeros):
AF499LJ, AF359SA, AE775AQ, AF030QI
Total Utilitarios: 7
MAQUINARIA PESADA / EQUIPOS ESPECIALES
XCMG XCB-DT25 autoelevadora — EVY02
John Deere 5060E tractor — EVG06
Liangong M44EX retroexcavadora — ERP91
El listado de autos de Real Central SRL fue publicado en X por el exlegislador porteño de la CC-ARI, Facundo Del Gaiso. «El listado oficial de más de 50 autos y motos de colección guardados en el galpón de la mansión de Pilar incluye 6 Porches, 6 Audis y 6 BMW, entre otras joyas de incalculable valor. Y una curiosa perlita, un Fiat Spazio ’92!!!», escribió.
[El resumen de los vehículos fue realizado con ayuda de inteligencia artificial en base al documento oficial del Registro Automotor del Cuit de Real Central SRL 33-71706817-9.]