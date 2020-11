La ex de Coti, filosa tras la confirmación del romance del cantante con Candelaria Tinelli

Valeria Larrarte, ex mujer del artista y madre de sus cuatro hijos, se refirió a la nueva relación del músico.

Primero subió una historia a su cuenta de Instagram, en las sin nombrar a nadie, está claro que el mensaje apunta al artista. «Viste cuando tenés vergüenza… También ajena… Te tapás la cara… Qué cosa che», escribió.

Y luego, habló vía WhatsApp con Nosotros a la mañana y dijo: «Jamás me metí en esta historia, siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que son lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto la verdad que no me va ni un poco, me desilusionó un poco».

Coti publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a una de las hijas de Marcelo Tinelli y escribió «No puede seeeeerrr», dando así, rienda suelta al amor con la joven empresaria.