La fábrica de galletitas Oreo y alfajores Terrabusi frena 3 semanas su producción

En medio de un consumo que no se recupera, la fabricante de galletitas y golosinas Mondelez decidió frenar durante tres semanas la producción de su planta de Pacheco, donde elabora productos de las marcas Oreo, Terrabusi, Cerealitas, Tita, Rhodesia, Club Social y Pepitos.

La medida afecta a más de 2.300 empleados, quienes recibieron licencia por tiempo indeterminado, informaron desde la compañía. En realidad, detallaron, la idea es que la planta frene por tres semanas, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero.

Desde el Sindicato de la Alimentación, el secretario general Sergio Escalante dijo que “tras duras negociaciones se acordó que los trabajadores que prestaron conformidad se toman una semana de vacaciones y se le otorgará otra semana de licencia paga”.

Desde la empresa aclaran que «se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa» y que «a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo, se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias, como parte de un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Comisión Interna».

Fuentes de la firma indicaron que no habrá ninguna repercusión en el salario. Es más, cobrarán un bono extraordinario ce fin de año (525.000 pesos) y un voucher de $ 53.000 en la proveeduría de la compañía.

La empresa tiene otra planta en Villa Mercedes, San Luis, donde elabora premezclas Royal y bebidas en polvo con la marca Tang y Clight.. El consumo masivo no logra repuntar y especialmente en productos que no son de la canasta básica, como los que produce Mondelez. En 2024, el consumo cayó 13%, según la consultora Scentia, y este año, a octubre, la recuperación es de apenas 2,4%, pero con muchas diferencias según cada canal. Por ejemplo, en los supermercados la baja es de 5,1 en el acumulado del año, aunque en los kioscos se vio una recuperación del 10%.

La venta de los productos de desayuno y merienda, donde Mondelez tiene fuerte presencia, suben 1,6% en el total de los canales por la mejora de 7,8% en kioskos, pero caen 1,3% en supermercados y autoservicios.

Georgalos y Tía Maruca

La baja del consumo afecta a otras empresas de alimentos. Por caso, en Georgalos, fabricante del Mantecol y los Palitos de la Selva, habría comenzado a realizar suspensiones rotativas de su personal en sus plantas de San Fernando y Córdoba. Sería en tandas y por 15 días.

A la vez, en el sector de galletitas, la fábrica Tía Maruca en Chascomús bajó sus persianas y despidió a 27 empleados.