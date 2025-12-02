La familia de una alumna destrozó una escuela y les tiró agua hirviendo a los docentes en Malvinas Argentinas

La familia de una alumna desató el caos en el comedor de una escuela de Grand Bourg, en Malvinas Argentinas, con una brutal agresión a los docentes con agua hirviendo, tras una pelea entre dos estudiantes.

El violento episodio tuvo lugar el pasado viernes en la localidad de Pablo Nogués, en el complejo educativo que alberga la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el nivel inicial. Según versiones, la situación se originó con un enfrentamiento entre dos alumnas, que fueron separadas por los docentes.

Una vez que se calmó el conflicto, la familia de una de las involucradas se presentó en el colegio solicitando hablar con el director, pero no fueron atendidos.

Ante la falta de respuesta, ingresaron al comedor de la primaria, que comparte un espacio común con los otros establecimientos. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y se las tiraron a los docentes que estaban en el lugar. Luego, destrozaron el establecimiento.

Una alumna destrozó una escuela de Malvinas Argentinas y quemó con agua hirviendo a los docentes.

El portón del comedor, que separa los distintos niveles, quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizan para almorzar y merendar, y generaron otros destrozos.

La madre de una de las jóvenes involucradas en la pelea, habló con la prensa y contóque su familia ingresó a buscar a su hija, pero que no participaron del ataque.

“Lo único que querían hacer era sacar a la nena para ver cómo estaba. Mi familia estaba tocando timbre y me dijeron que no le abrían la puerta”, expresó.

Este lunes, los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia. Según trascendió, la familia agresora tiene antecedentes. Por este motivo, desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad.