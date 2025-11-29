La furiosa respuesta de Julieta Poggio a la «China» Suárez: «No sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres»

En los últimos días se originó cruce virtual entre Julieta Poggio y Eugenia «La China» Suárez, el cual comenzó luego de que la ex participante de Gran Hermano hablara sobre La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda (Disney+), la nueva serie en la que participa la actriz.

En un clip que se viralizó y tomó mayor relevancia, Poggio preguntó sin mala intención si la actual pareja de Mauro Icardi trabajaba en dicho proyecto. «¿La China actúa?», fue la duda de Julieta. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas por «La China», quien la cruzó a través de X (ex Twitter).

“Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje», fue el picante mensaje de Eugenia.

Pero Poggio no se quedó callada y le respondió con todo: «Yo nunca soy de meterme con nadie…nunca tengo peleas ni nada, pero tengo muchas cosas para decir al respecto sobre esto…».

Entonces justificó por qué dijo lo que dijo en Rumis (La Casa Streaming): «Yo no la había visto (a la serie). Lizardo estaba recomendándola. De hecho, después de que Lizardo terminara de recomendarla, a mí me dieron ganas de verla. Y estaba hablando del título, todo, y yo pregunté: ‘¿Actúa la China?’ Primero, es de fácil comprensión darse cuenta que esa pregunta la pregunté por si actuaba en la serie. ¿Cómo no voy a saber que la China Suárez actúa? O sea, no vivo dentro de un tupper. Eso, punto número uno».

«Siento que ella igualmente se habrá dado cuenta de que fue con ese sentido la pregunta, pero que se ve que tenía un poquito de ganas de pelear”, disparó, en la nota que le brindó a LAM (América, lunes a viernes a las 20).

Entonces, siguió enumerando: “En segundo lugar, pienso que por primera vez, así en un programa, o por lo menos en Rumis, que siempre hablamos de ella por polémicas, líos, todos, se estaba hablando de algo profesional, de ella, de un trabajo y digo: ¿Por qué donde no había un quilombo, ahora lo hay? O sea, de un clip que estaba todo bien recomendando la serie, ahora hay un quilombo conmigo que no le hice nada. Y tercero, como no se puede meter conmigo ahora porque no le hice nada y no tengo quilombo con nadie, se mete conmigo de chiquita”.

Juli también tenía recuerdos de aquella época y los sacó a la luz, pero le respondió halagándola: “Obviamente, yo también te recuerdo, la recuerdo a Lali, recuerdo de admirarlas porque eran ídolas para mí. Y yo, para que sepas, te cuento que trabajo desde que soy superchiquita, desde antes de que mi hermana trabajara en Solamente vos, desde los siete años trabajo que hice películas”.

Y agregó sobre lo que dijo la actriz: “Mirá, seguramente si estaba producida de chiquita es porque venía de un trabajo que venía haciendo, de grabar algo o de ir a un casting, como siempre, desde chiquita levantando la pala, que me encanta. Así que me pareció como muy desmerecer a otra compañera. Y ni siquiera ahora, a mí de chiquita, como todo raro…»

«Siento también que capaz como no había ningún bardo en ese tweet ni nada, ella quiso viralizar eso para que tenga más visualización ese video donde Liz le recomendaba la serie, porque es de clara comprensión, lo pueden escuchar y ver mil veces, que yo estoy preguntando si la China actúa en la serie. Jamás diría tipo: ‘¡Ay! ¿Quién es la China?’. O sea, yo no soy de hacer esas cosas”, aclaró, una vez más.

Por último, Poggio fue tajante con la actitud que tuvo La China para con ella: “No tengo ningún problema con ella y que no sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre. ¿Por qué se le agarró conmigo cuando había un montón de gente hablando de la serie y opinando?… Yo solamente pregunté si actuaba en una serie y se le agarró conmigo. Realmente no entiendo”.

Lizardo Ponce salió a respaldar a Julieta Poggio tras el enojo de «La China» Suárez

Eugenia «La China» Suárez, que por estos días está en Turquía junto a Mauro Icardi, se enojó con Julieta Poggio por un comentario que realizó luego de que Lizardo Ponce recomendara la nueva serie en la que actúa la ex de Benjamín Vicuña.

Súper picante, la actriz escribió, apuntando directamente contra la ex GH y recordando el pasado que las une.

«Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli», inició, irónica, La China.

Y luego recordó cuando realizó la ficción Solamente vos (El Trece, 2013-14), con Adrián Suar y Natalia Oreiro, que también contaba con la participación de Lola Poggio, hermana menor de Juli.

«Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje», señaló, sin piedad, La China.

Y finalmente le agradeció a Lizardo Ponce la recomendación de su nuevo trabajo: «Gracias @lizardoponce, me alegra que te guste la serie!».

Rápidamente el mensaje de La China se viralizó en redes, despertando un gran número de comentarios y reacciones. Uno de los que salió a respaldar a su compañera de stream fue Lizardo Ponce.

«Ay china! Con la cantidad de cosas que se dicen te ofendes por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actúas desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos», escribió, en respuesta al mensaje de la actriz.