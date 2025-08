La ilusión de Franco Colapinto de cara a la carrera: “Dimos un paso adelante en cosas que entendimos del auto”

Franco Colapinto accedió a la Q2 y terminó en el puesto 14° de cara a lo que será la carrera de mañana por el Gran Premio de Hungría en la Fórmula 1. El piloto argentino hizo una buena tarea en la clasificación y se mostró ilusionado de cara al evento principal: «Obviamente fue una buena qualy, creo que dimos un buen paso en unas cosas que entendimos del auto”.

En la misma sintonía, aseguró que su compañero de equipo empleó una misma estrategia con su propio coche: “Pierre (Gasly) también la empezó a usar el día de ayer que tuve buen ritmo de carrera. Hay que seguir laburando, pero obviamente que fue un buen día”.

Sobre el análisis general, manifestó: “Bien en la FP3, dimos un pasito. En la Q1 hice dos vueltas muy buenas y en la Q2 no tuve grip, no sé bien qué pasó. Son momentos en que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta. Pasamos de un auto que se sentía bien a uno que de vuelta es difícil de manejar. Es un poco inconsistente, eso es lo que más me está costando”.

En tanto, se mostró un tanto molesto por otra situación: “Fue un buen día. En la Q1 me taparon un poco en el final de la vuelta, pero fue buena y estaba contento. Fueron consistentemente vueltas buenas, era lo que me estaba faltando. Hay que entender qué pasó en la Q2”.

Colapinto en acción de cara al GP de Hungría (REUTERS/Anna Szilagyi)

Al mencionarle la posición en la que partirá en la carrera (14), respondió ilusionado: “No está mal. Hay que ver mañana obviamente, pero ayer tuve un ritmo de carrera muy bueno, top 6 o top 7. Ayer nos dio un poco de expectativa o de ilusión para mañana. Ojalá tener un buen ritmo. Acá es complicado pasar, pero si hacemos una buena carrera, con una buena estrategia, podemos ir para adelante”.

Respecto a la Q2, precisó: “Cambiamos un poco el ala y me costó más. No tenía tanto grip, estaba patinando mucho mucho atrás. No podía encender las gomas de atrás y me costó mucho en general. Fue una Q2 dura, no tuvimos el ritmo, así que a trabajar para mañana. Entendimos algunas cosas el fin de semana, hay que trabajar para dar un pasito más, pero fue un buen día”.

Su última conclusión fue: “Estamos un poco mejor, obvio que falta bastante, falta consistencia, más comodidad, se mueve mucho y es un auto muy duro que cuesta. Cuando se va, se va. Hay que seguir ganando confianza, pero fue un buen paso este finde”.

Charles Leclerc (Ferrari) hizo la pole position en Hungría y largará en el primer lugar, secundado por los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. Por detrás arrancarán Jack Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Williams), Lance Stroll (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull Racing), Liam Lawson (AlphaTauri) e Isack Hadjar (AlphaTauri). El compañero de escudería de Colapinto, Pierre Gasly, partirá 17°.

Este domingo 3 de agosto se llevará a cabo el Gran Premio de Hungría en el autódromo Hungaroring en el pueblo Mogyoród. La carrera será a 70 vueltas y arrancará a las 10 de la mañana (hora argentina). Televisarán Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica)