La Justicia trabaja para identificar a los barras de Independiente que agredieron a los hinchas chilenos y ya hay dos detenidos

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se vio empañado por los graves hechos de violencia que se desarrollaron en la tribuna visitante y en los alrededores del estadio. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Avellaneda a cargo del fiscal Mariano Zitto trabaja para identificar a los barras del Rojo que ingresaron en la popular visitante y atacaron a los hinchas del equipo chileno.

Según fuentes judiciales, existe una causa penal por el delito de «lesiones agravadas en contexto futbolístico» tras los incidentes en el estadio de Independiente que tiene a dos barras del Rojo, de nacionalidad argentina, imputados y detenidos tras ser captados por las cámaras de seguridad agrediendo a hinchas chilenos, pero en los alrededores del estadio. No trascendió la identidad de los acusados, que fueron indagados esta mañana, según pudo averiguar Clarín.

Las mismas fuentes aclararon que -según trascendió en algunos medios- no hay otras personas identificadas por el momento. En estas horas, los miembros de la fiscalía revisan todas las cámaras del estadio para identificar a quienes ingresaron a la popular visitante y atacaron a los hinchas chilenos.

El estado de los hinchas chilenos heridos

El brutal ataque contra los hinchas chilenos. REUTERS/Facundo Morales

Hay tres hinchas chilenos que permanecen internados en grave estado: dos de ellos tienen pronóstico reservado. Además otros dos heridos siguen hospitalizados con heridas leves.

Según confirmaron a Clarín fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, uno de los heridos más graves es Gonzalo Alfaro, de 33 años, el hincha chileno que fue arrojado al vacío cuando intentaba escapar del ataque de la barra de Independiente en plena tribuna.

De acuerdo al parte médico oficial, ingresó a la madrugada al Hospital Fiorito de Avellaneda y fue intervenido neuro-quirúrgicamente: tiene traumatismo de cráneo y su pronóstico reservado.

En el mismo centro de salud se encuentra internado Jaime Mora, de 56 años y nacionalidad chilena. «Permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical», detallaron fuentes sanitarias.

El tercer paciente en estado grave se encuentra en el Hospital Presidente Perón. Se trata de Andrés Villalobo, quien sufrió traumatismo de cráneo y se mantiene en pronóstico reservado ya que su estado se agravó durante la mañana. También es chileno y su edad no trascendió.