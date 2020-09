La llamativa razón por la que Lizy Tagliani rechazó estar en “MasterChef Celebrity”

La conductora se mostró contundente y no se demoró en decirle que no a los productores del ciclo, que ya tienen varias figuras confirmadas.

Lizy Tagliani no quiere saber nada con el “Masterchef Famosos”.

A dos meses y medio de la última emisión de El Precio justo, Lizy Tagliani recibió una oferta tentadora para volver a la TV. Sin embargo, no le llevó mucho tiempo rechazarla. Le propusieron sumarse como participante a Masterchef Celebrity, pero un motivo muy especial la obligó a negarse.

En diálogo con Confrontados, la conductora expresó que le gustaría formar parte del ciclo, pero hay algo que se lo impide. “No voy a estar, me encantaría. Sin embargo, aprendí a prender la cocina a los 30 y pico de años. Mi mamá me hacía todo, no sé hacer nada. Cuando me lo propusieron, les dije que yo tengo mi receta, que es una tortilla de sopa… Me quise hacer una sopa y cuando abrí la olla era un bizcochuelo. La di vuelta y quedó dura”, comenzó diciendo sobre su poca destreza a la hora de cocinar.

“Tengo una cosa con la comida… No sé si podría… Hacer desastres con la comida no me gustaría. Yo me pongo graciosa y mirá si toca hacer pizza y me la paso por los chivos”, agregó dejando en claro que no le gusta jugar con los alimentos.

A fines de julio, Lizy recibió un golpe durísimo del que todavía no logró reponerse. Murió La Floppy, su amiga, asistente y confidente. Al igual que ella, había tenido coronavirus, y tras un examen de rutina le detectaron una leucemia bastante avanzada. Cuando la llamaron para informarle de su partida, la exestilista de los famosos sacó un permiso de emergencia para trasladarse desde su casa en Hudson hasta la Suizo Argentina, donde le dio el último adiós.

“Te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa. A partir de este momento, te recordaré con alegría, picardía, una pequeña cuota de maldad y muchas travesuras. Éramos, unidas, cómplices, soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo, voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí, en definitiva éramos un reflejo la una de la otra… te quiero”, escribió Tagliani en un posteo de despedida.

Aunque todavía no puede creer que La Floppy ya no esté a su lado, intenta salir adelante en compañía de los familiares y su novio, Leo Alturria, a quien no veía desde hace meses por la cuarentena social, preventiva y obligatoria.

Por ahora, no hay novedades de cuándo regresará a la pantalla chica, aunque dejó en claro que su vuelta no será en Masterchef Celebrity. Los que ya firmaron contrato para el ciclo son Fede Bal, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe y Sofía Pachano.