La NASA podría revelar el misterio de una familia argentina desaparecida hace 23 años

Pasaron dos décadas desde que la ciudad de Nogoyá, en Entre Ríos, quedó marcada para la posteridad por un hecho policial intrigante. Sus víctimas fueron José Rubén «Mencho» Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.

«Seis personas desaparecieron de la faz de la tierra en circunstancias muy particulares. Es imposible pensar que simplemente se fueron, dejando todas sus pertenencias atrás», dijo el abogado de la familia, Marcos Rodríguez Allende, en declaraciones a Elonce.

Rodríguez reveló que tras esas más de dos décadas sin tener respuesta, la querella avanzará con una nueva e inédita estrategia, que consiste en pedir ayuda a la NASA. Concretamente, en solicitarle imágenes satelitales de 2002, con las que podrían identificar posibles movimientos de tierra en las alrededor de 600 hectáreas del campo donde vivían los Gill Gallegos, indica RT.

«Después de 23 años, tenemos el compromiso de poder hacer algo y darle una respuesta a una madre que espera saber qué pasó con su hija, su yerno y sus cuatro nietos», manifestó.

La NASA podría tener la respuesta

El letrado explica la razón de buscar el apoyo de la agencia estadounidense. «Sabemos que satélites de Argentina solo permiten detectar movimientos importantes de tierra a partir de 2007, pero los registros de EE.UU. podrían aportar datos del 2002. Es ahí donde entra la NASA», precisó.

No obstante, reconoce que este trámite requerirá de un proceso largo, pues se necesitarán de gestiones a través de Cancillería argentina, el Ministerio de Justicia y las autoridades estadounidenses. Explica que no basta con que un juez lo solicite, sino que «debe ser un pedido canalizado por el Estado nacional», dice RT.

Rodríguez, designado recién en septiembre como querellante, señaló que la investigación estuvo durante años con hipótesis sin sustento.

«Si en 2002 se hubiera investigado como desaparición forzada o homicidio, otra hubiera sido la historia», manifestó e indicó que el «imaginario popular» siempre apuntó al dueño del campo, quien falleció en 2016.