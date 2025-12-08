La NASA y la ESA revelaron imágenes inéditas del cometa 3I/ALTAS: qué muestran y por qué se publicaron ahora

Recientemente, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés) dieron a conocer nuevas imágenes sobre el cometa 3I/ATLAS.

Estas muestran al fenómeno de una manera mucho más clara que otras fotos tomadas anteriormente por los organismos, lo que permite observar mejor sus características.

Sin embargo, el ATLAS podrá ser analizado en profundidad cuando haga su paso más cercano a nuestro planeta, por lo que los expertos esperan con ansias este suceso.

Un núcleo claro: la imagen del cometa 3I/ATLAS publicada por la NASA

El jueves 4 de diciembre, la NASA compartió una última imagen del 3I/ATLAS tomada por el telescopio espacial Hubble, que orbita cercano a la Tierra.

En ella, el núcleo del cometa aparece claramente como un punto blanco en el centro, mientras que, también de este color, se observa su coma, es decir, la brillante atmósfera de gas y polvo que lo envuelve. Al fondo, en forma de líneas azules, se observan algunas estrellas.

La nueva imagen del ATLAS publicada por la NASA. Foto: NASA/Hubble

La NASA capturó esta imagen el 30 de noviembre, cuando el Hubble se encontraba a unos 286 millones de kilómetros del cometa.

Esta distancia es considerablemente menor que la que separaba al telescopio la primera vez que fotografió al objeto a finales de julio, y por eso recién ahora se puede conocer una imagen tan nítida de este.

La primera imagen del ATLAS captada por Hubble, mucho menos clara que la obtenida ahora. Foto: NASA/Hubble

Sin embargo, en esta inédita foto no se logra apreciar bien la cola del cometa, que se fue formando a medida que este se acercaba al Sol, ya que la radiación solar empujó el hielo sublimado hacia la dirección opuesta a la estrella mayor.

La agencia aún no ha publicado los datos correspondientes a esta imagen, incluidos detalles de la composición de la coma, pero es probable que lo haga pronto.

La foto del 3I/ATLAS revelada por la ESA: ¿un cometa con dos colas?

También el jueves, la ESA compartió una nueva imagen del ATLAS. A diferencia de la de la NASA, esta presenta solo colores en blanco y negro, pero evidencia algunas particularidades del cometa que el organismo estadounidense no reveló.

Es que en la foto de la Agencia Europea pueden observarse, además de un punto blanco que constituye el núcleo y la coma del cometa, dos especies de líneas blancas que salen de este, lo que evidencia toda una novedad: el ATLAS podría tener no una, sino dos colas.

«No solo vemos claramente el halo brillante de gas que rodea al cometa, conocido como su coma, sino que también vemos un indicio de dos colas», detalla ESA en su página web.

Asimismo, explica de qué estarían formadas estas colas y en qué dirección apuntarían cada una. «La ‘cola de plasma’ del cometa, compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. También podríamos ver una ‘cola de polvo’ más tenue, compuesta de diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la imagen», se lee en el artículo.

La foto compartida por ESA muestra que el ATLAS podría tener dos colas. Foto: ESA

La foto compartida por este organismo es una de las tantas tomadas, también en noviembre, por su Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice, por su sigla en inglés).

Al igual que el Hubble, este aparato aprovechó la distancia más cercana al cometa para captar la imagen, y logró detectarlo a este en todo su esplendor, ya que la sacó poco tiempo después del perihelio (paso del cometa por las proximidades del Sol), momento en que el objeto se mostró más activo.

Juice siguió al 3I/ATLAS con cinco instrumentos científicos durante dos días. Pero, aparte de esta imagen preliminar, aún se desconoce qué observaron estos aparatos, y ESA informó que el conjunto completo de datos no llegará a la Tierra hasta finales de febrero de 2026.

Las características del cometa 3I/ATLAS y cuándo se acercará a la Tierra

El 3I/ATLAS, reportado por primera vez el 1 de julio de 2025, es el tercer objeto interestelar conocido (de allí su nombre «3» «I»), luego del hallazgo del 1I/Oumuamua, en 2017, y del 2I/Borisov, en 2019.

Sin embargo, este cometa presenta una serie de particularidades, como una elevadísima velocidad y un tamaño enorme, que lo transforman en una especie distinta a sus antecesores. Por tanto, la comunidad astronómica está expectante de que llegue el día en que alcance su punto más cercano respecto de la Tierra.

¿Qué está pasando con el 3I/ATLAS? La NASA activó su protocolo de defensa planetaria contra el cometa

De acuerdo con lo informado por la NASA, esto sucederá cuando se coloque a una distancia estimada en 1,8 unidades astronómicas (aproximadamente 270 millones de kilómetros) en relación con nuestro planeta.

Según el organismo, el hecho ocurrirá en diciembre de 2025 y, a pesar de las teorías alarmantes, no representará una amenaza para nuestro planeta, debido a que el objeto pasará bastante lejos de él.

La ESA, por su parte, fue más allá y fijó la fecha exacta en la que el cometa alcanzará este punto: el próximo 19 de diciembre.

Aunque el fenómeno no podrá ser visto por el ojo humano, será el periodo en el que los equipos especializados podrán observarlo con mayor claridad. Los científicos desean que la aproximación del objeto permita visualizar con nitidez las características que lo vuelven diferente a otros cometas registrados en el pasado.