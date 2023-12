LA NUEVA LEY DE MINISTERIOS SIGNIFICARÁ UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN DEL COSTO POLÍTICO Y UNA MEJORA EN LOS SERVICIOS DEL ESTADO”

Lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella en referencia a la ley presentada por el Ejecutivo y aprobada este miércoles por la Legislatura Provincial.

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se refirió a las modificaciones planteadas en la nueva Ley de Ministerios aprobada por la Legislatura Provincial. En este sentido sostuvo que “en la provincia hemos presentado esta nueva Ley de Ministerios que significará por un lado mejorar los servicios que presta el Estado y por otro una importante reducción del costo político”.

«De todas maneras, es muy importante tener en cuenta que a veces suena muy lindo reducir gastos, pero lo que no vamos a hacer es suspender el ingreso de un médico, o cualquier ingreso necesario para cubrir el servicio educativo o la seguridad”, aclaró.

“Con esta nueva ley establecemos una readecuación interna, no va a ingresar personal por ingresar porque nunca lo hemos hecho, pero siempre que haya una necesidad la vamos a tratar de cubrir, primero con el personal que tenemos y luego si es necesario buscar a alguien más. Por ejemplo tenemos que inaugurar el centro de rehabilitación en Ushuaia y para eso es necesario personal administrativo, personal de mantenimiento, profesionales y eso lo vamos a hacer porque será un servicio muy importante para los vecinos y vecinas”, recalcó.

“Venimos reestructurando el gasto en la provincia, achicando cuestiones innecesarias, reduciendo la estructura. Pero si es cierto que no sirve el ajuste por el ajuste mismo, al mismo tenemos que generar desarrollo y crecimiento, para nuevos recursos”, insistió Melella.

A través de esta norma sancionada este miércoles, el Gabinete Provincial queda conformada por 9 ministerios: Jefatura de Gabinete; Economía; Obras y Servicios Públicos; de Producción y Ambiente; Salud Pública; Bienestar Ciudadano; de Educación; de Trabajo y Empleo; y de Energía.

Junto a las siguientes Secretarías de Estado: Legal de Gobierno; de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales; de Enlace con las Fuerzas de Seguridad; de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional; y de Representación Política del Gobierno.

Asimismo, Melella destacó en el mismo sentido la reconducción del presupuesto para el año que viene y dijo que “hoy plantear un presupuesto en este contexto es imposible. Esto lo hemos charlado con varios legisladores y han entendido que es necesario reconducir el presupuesto actual. Esto es otra de las cosas que siempre se hablan de la reforma de la Constitución, ¿Por qué la provincia tiene que hacer el presupuesto un mes antes del presupuesto nacional? Eso ya no tiene que ser más así. Hoy vivimos un momento complicado, no sabemos qué va a pasar mañana y no se puede aprobar un presupuesto en ese contexto”.