La pelea en el peronismo no afloja: Axel Kicillof arrancó la campaña, pero sólo con los candidatos que le responden

Apenas quedó atrás el conflictuado cierre de listas del peronismo bonaerense para los comicios del 7 de septiembre, Axel Kicillof puso en marcha la campaña -más allá de que formalmente arrancará el 8 de agosto- con dos actos en la Tercera Sección, la apuesta más fuerte del frente Fuerza Patria, en dos municipios afines y acompañado de parte de los candidatos. El gobernador será protagonista del proceso electoral y buscará confrontar de manera directa con Javier Milei.

Ambas actividades expusieron que Kicillof encaró el inicio de la campaña con los postulantes de su sector y sin los del kirchnerismo, en línea con las heridas sin cicatrizar por la caótica discusión por las listas y por la pelea de fondo que ya venía desde el año pasado y se profundizó en el último tiempo. Esa relación rota no se recompondrá por el forzado acuerdo para armar listas conjuntas.

Kicillof encabezó un acto el martes en Almirante Brown y otro este miércoles en Berazategui, con la vicegobernadora Verónica Magario -primera candidata en la Tercera- y Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown y cuarto en la lista. En Berazategui el anfitrión fue Juan José Mussi, otro de los jefes comunales que integran el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el mandatario provincial, y postulante testimonial a concejal en su distrito.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y ubicada en el tercer lugar de la boleta con respaldo de Cristina Kirchner, no participó en ninguna de las dos actividades que consistieron en la entrega de viviendas. Tampoco Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner y segundo en la lista detrás de Magario.

A Mendoza no la invitaron al acto del martes en Almirante Brown, un síntoma de que la tensión extrema que envolvió al peronismo hasta el cierre del lunes no se diluyó de repente. Desde la gobernación bonaerense adelantaron el martes que la intendenta de Quilmes sí sería convocada para el día siguiente en Berazategui. Pero no asistió.

“Ayer a las 19 nos reenviaron un mensaje a ceremonial de la Municipalidad. No hay invitación formal/política/institucional a formar parte de la campaña. Igual vamos a militar”, replicaron en Quilmes, con una crítica por la frialdad de la convocatoria. Mendoza y Tignanelli pasaron al mediodía por el canal de streaming Laca.

La postulación de la intendenta de Quilmes fue uno de los puntos de conflicto en la descarnada discusión del sábado en la sede de la gobernación bonaerense. El kirchnerismo intentó imponer a Mendoza como primera candidata en la Tercera Sección, con el argumento de que Magario será testimonial y que era el lugar elegido por Cristina antes de la confirmación de la condena, por lo que debía quedar para alguien que la representara.

Kicillof impuso a la vicegobernadora. Mendoza se había enfrentado públicamente al mandatario provincial, y los ruidos en la relación quedaron reflejados en actos compartidos en los que la dirigente de Quilmes, una de las preferidas de Cristina Kirchner, no disimuló su cara de pocos amigos al posar con el ex ministro de Economía.

Caras largas de Mayra Mendoza en un acto de Axel Kicillof en Quilmes, el año pasado.

El gobernador anunció en sus redes sociales que este viernes cerrará un encuentro en la Universidad de Quilmes. ¿Coincidirán en ese caso o quedará todavía más expuesta la distancia? Mendoza por el momento no recibió invitación, en La Plata adelantaron que la enviarán como sucede con todos los intendentes peronistas en los distritos a los que baja Kicillof.

“Dijimos ‘sumemos fuerza’ que acá estamos. Para parar a Milei el 7 de septiembre hay una sola boleta y dice Fuerza Patria”, arengó el gobernador en el final de su discurso en Berazategui, con tono de campaña y la estrategia de confrontar con Milei. “No hizo nada más que daño en la Tercera sección y en la provincia de Buenos Aires”, apuntó el gobernador en el acto para entregar 110 viviendas en el barrio Kennedy, que habían quedado abandonadas en la gestión de María Eugenia Vidal.

Axel Kicillof este mediodía, con Silvina Batakis, Verónica Magario, Mariano Cascallares y el anfitrión Juan José Mussi, en Berazategui.

“Son dos modelos distintos. Dos formas absolutamente opuestas de ver todo. Ellos no dicen ‘no hay plata’ para las operaciones financieras y bancar su plan de hambre. Milei, ya te descubrieron. Trabajás para los ricos y para los de afuera. ¿Qué hizo por Berazategui? Nunca nada”, siguió en la misma línea.

“Axel contra Milei, ésa es la campaña”, ratificó el plan del gobernador un integrante del Gabinete bonaerense. El desplazamiento de Cristina Kirchner de la centralidad del espacio y del discurso será otro motivo de pelea en la interna del peronismo. En ambos actos Kicillof no aludió a la prisión domiciliaria de su ex jefa política, una cuestión insoslayable para los candidatos y referentes del kirchnerismo.