La Provincia advierte que 6 de cada 10 pacientes con covid que entran a terapia intensiva mueren

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la tasa de letalidad es muy alta «aún con atención médica».

El jefe de Gabinete el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, llamó una vez más este martes a las autoridades porteñas a consensuar medidas para minimizar la circulación y así bajar el ritmo de contagios de la segunda ola de coronavirus Covid-19 y alertó sobre el alto nivel de letalidad que tiene la enfermedad entre los pacientes que son ingresados en las Unidades de Terapia Intensiva.

«Tenemos que tomar el mismo tipo de medidas a ambos lado de la General Paz para reducir la circulación» advirtió Bianco en conferencia de prensa y señaló que «es altísima la mortalidad, en las terapias intensivas de cada 10 pacientes con Covid, 6 mueren, y si tienen más de 60 años, mueren 7 de cada 10».

En ese sentido Bianco señaló que «no alcanza para evitar las muertes el tener más camas, tener más camas morigera un poco la mortalidad, pero lo que hay que lograr es que la gente no llegue a las terapias porque cuando llegan en un 60% de los pacientes ya es tarde».

«Por eso -insistió- el objetivo único y principal no es evitar la saturación del sistema sanitario, el objetivo es que haya cada vez menos contagios» y por eso volvió a llamar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a consensuar medidas que permitan reducir la circulación en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Bianco aseguró que por el momento ese objetivo no se ha logrado. «Conseguimos estabilizar los contagios pero no reducirlos, así que no podemos cantar victoria porque no se saturó el sistema de salud», señaló.

El ministro coordinador del gobierno que encabeza Axel Kicillof destacó que las medidas dispuestas por el gobierno nacional «están dando resultado pero no hay nada para festejar todavía» porque aunque el nivel de contagios se estabilizó sigue siendo alto.

«Si seguíamos con un ritmo de crecimiento de los contagios del 67% entre una semana y la otra como veníamos en dos semanas esto hubiera sido una catástrofe», advirtió.

Detalló además que en los municipios bonaerenses que forman parte del AMBA el nivel de ocupación de las camas llegó al 76% mientras en la ciudad de Buenos Aires ya llegó al 82%. «Esto lo explicamos para justificar una vez más la necesidad de coordinar medidas que tenemos entre Provincia y Ciudad», explicó Bianco.