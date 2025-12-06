LA PROVINCIA RECONOCIÓ AL EQUIPO SUB-16 DE HOCKEY PISTA, FLAMANTE CAMPEÓN ARGENTINO

La Secretaría de Deportes de la Provincia realizó este jueves, en la ciudad de Río Grande, una recepción oficial en reconocimiento al seleccionado masculino Sub-16 de hockey pista, que obtuvo el título nacional en el Campeonato Argentino de Menores disputado en San Carlos de Bariloche entre el 20 y el 23 de noviembre.

El certamen, que reunió a representantes de distintas provincias en las categorías Sub-14 y Sub-16, contó con una participación destacada de todas las delegaciones de Tierra del Fuego. En este marco, el equipo masculino Sub-16 logró la consagración, reflejando el crecimiento sostenido y el alto nivel competitivo que esta disciplina ha alcanzado en la provincia.

Durante el emotivo encuentro, el secretario de Deportes, Matías Runín, junto al subsecretario de Desarrollo Deportivo, Marcos Cayata, felicitaron personalmente a los jóvenes campeones y al cuerpo técnico por el logro obtenido. Las autoridades resaltaron el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los deportistas, y reconocieron el rol fundamental de las familias y los clubes en su formación.

“Este triunfo refleja el trabajo articulado que se viene realizando para fortalecer el deporte fueguino y promover una participación cada vez mayor de nuestros jóvenes en competencias nacionales”, afirmó Runín durante la recepción.

Por su parte, Cayata expresó: “Los alentamos a seguir por este camino, formándose y representando a la provincia con los valores del deporte y el compromiso que los caracteriza. Son un ejemplo para todos”.

La Secretaría de Deportes reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas de acompañamiento a los seleccionados provinciales y de fortalecimiento del hockey pista, una disciplina que ha demostrado un notable desarrollo y una creciente proyección en el ámbito nacional.