La respuesta de la hija del colectivero asesinado a la viuda

Daniela Barrientos aseguró que no conoce a la mujer que dice ser la viuda de su papá y pidió Justicia. «Que paguen las consecuencias».

Daniela, hija del colectivero asesinado ayer en La Matanza, le respondió a Andrea, la mujer que asegura ser la viuda. «Me molesta que entrevisten a una mujer que supuestamente dice ser la conviviente de mi papá. Él me dijo que estaba conociendo a una persona, pero no la conozco, ni sus hermanos la conocen», aseguró.

Ayer, tras conocerse la muerte de Daniel Barrentos, Andrea se presentó como la viuda y aseguró que le impidieron entrar al velatorio.

En ese sentido, Daniela aseguró: «Me parece un papelón y una falta de respeto. No fue a comisaría, nunca vino acá. Si tanto era el amor de su vida, dónde está?. Acá la única que está es mi mamá», añadió Daniela.

Para la hija del colectivero asesinad, fue un «hecho de inseguridad»

Por otro lado, Daniela negó que el asesinato de su papá se haya tratado de algún tipo ajuste de cuentas, y remarcó que se trató de “un hecho de inseguridad”. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sembró dudas sobre el móvil del crimen por el tipo de armas y autos que usaron los delincuentes.

“Me molesta que Berni diga que fue un ajuste de cuentas, es un hecho de inseguridad”, aclaró la joven. “Mataron a mi papá como si nada, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, señaló.

La joven aclaró que su padre, Daniel Barrientos, tenía 55 años, 10 menos de lo que se hablaba hasta ahora, y contó que ella fue parte de la Policía Bonaerense pero que pidió la baja para poder cuidar a su hija con autismo. También contó que el colectivero había pasado por varias operaciones para superar un cáncer.

“La Matanza es bastante jodida, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá me dice que tiene miedo de salir a la mañana. Mi papá era una persona carismática, siempre te tiraba un chiste. No puede ser que todo el mundo viva con miedo. Quiero que se haga Justicia y que los culpables paguen las consecuencias. Para eso existe una ley. Hace muy poco me fui de la policía para priorizar la salud de mi hija, que tiene autismo”, contó Daniela al periodismo.

Y agregó: “La policía de la provincia de Buenos Aires está totalmente desamparada, no hay móviles, no hay logística, no hay nada, doy gracias de haber tomado la decisión de irme de la Policía. No puede ser que te maten por nada. Fue un hecho de inseguridad, subieron dos ladrones, mostraron las armas, empezaron a robar y mi papá se asustó y le efectuaron el tiro en el pecho quitándole la vida”.

“Ojalá que esta inseguridad en algún momento se acabe porque es injusto que siga sucediendo. No puede ser que todo el mundo viva con miedo. Queremos que se haga justicia, que encuentren a los que realmente estuvieron implicados en el asesinato de mi papá y que paguen las consecuencias como debe ser”, agregó.

Daniela era policía, pero se había retirado de la fuerza para cuidar a su hija, quien padece cierto grado de autismo, y también se había recibido de bibliotecaria. “A veces doy gracias de haberme retirado de esto. Muchas veces salí en moto y mi marido me decía que tenga cuidado porque si o si tenía que costear las villas”, señaló.