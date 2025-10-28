La saga de Halloween: ¿en qué orden ver las 13 películas?

La saga de terror «Halloween» cuenta con 13 películas que narran la historia de Michael Myers, un psicópata que, tras asesinar a su hermana, escapa de un psiquiátrico para reincidir en sus crímenes.

La franquicia es un ícono del subgénero slasher, con una recaudación estimada de 620 millones de dólares en todo el mundo, solo superada por las películas de «The Conjuring».

La primera película se estrenó en 1978 y la más reciente en 2022. A lo largo de los años, ha habido secuelas, precuelas y nuevas versiones de la historia original.

Hoy existen dos formas de ver la saga: en orden cronológico o en orden de estreno en cines. A continuación, se detallan ambas opciones.

La saga de «Halloween» es una de las franquicias más emblemáticas del cine de terror. A lo largo de los años, ha presentado diversas entregas que han explorado la historia de Michael Myers desde diferentes perspectivas.

Para quienes deseen adentrarse en este universo, es importante conocer los diferentes órdenes en los que se pueden ver las películas.

Orden cronológico

Este orden sigue la línea temporal de los eventos en la historia de Michael Myers:

La noche de Halloween (1978).

Halloween II: Sanguinario (1981).

Halloween III: El día de la bruja (1982).

Halloween IV: El regreso de Michael Myers (1988).

El asesino, Michael Myers, es un psicópata enmascarado que acecha especialmente en la noche de Halloween.

Halloween V: La venganza de Michael Myers (1989).

Halloween VI: La maldición de Michael Myers (1995).

Halloween: Resurrection (2002).

Halloween H20: Veinte años después (1998).

La noche de Halloween (2018).

Halloween: el origen (2007).

Halloween II (2009).

Halloween Kills (2021).

Halloween: el final (2022).

Este orden permite seguir la evolución de los personajes y los eventos de manera cronológica.

Orden de estreno en cines

Para quienes prefieren experimentar la saga tal como fue presentada al público en su momento, este es el orden según su estreno:

La noche de Halloween (1978).

Halloween II: Sanguinario (1981).

Halloween III: El día de la bruja (1982).

Halloween IV: El regreso de Michael Myers (1988).

Halloween V: La venganza de Michael Myers (1989).

Halloween VI: La maldición de Michael Myers (1995).

Ver la saga por su orden cronológico (no por fechas de estrenos) ofrece una visión lineal de los eventos.

Halloween H20: Veinte años después (1998).

Halloween: Resurrection (2002).

Halloween: el origen (2007).

Halloween II (2009).

La noche de Halloween (2018).

Halloween Kills (2021).

Halloween: el final (2022).

Este orden refleja la evolución de la franquicia y cómo se desarrollaron las historias a lo largo de los años.

La elección del orden depende del tipo de experiencia que se desee tener. El orden cronológico ofrece una visión lineal de los eventos, mientras que el orden de estreno permite apreciar la evolución de la saga tal como fue presentada originalmente. Ambos enfoques tienen su valor y ofrecen una experiencia única para los fanáticos del cine de terror.

Independientemente del orden elegido, sumergirse en la saga de «Halloween» es adentrarse en un mundo de suspenso, terror y personajes inolvidables. Michael Myers, con su icónica máscara y su presencia inquietante, ha dejado una marca indeleble en el cine de terror.

Así que, si estás listo para una experiencia aterradora, elige tu orden y prepárate para una maratón de miedo con la saga de «Halloween».