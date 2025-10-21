La teoría que circula en los pasillos de Alpine tras la polémica en Austin: ¿Flavio Briatore lo puso a prueba a Franco Colapinto?

El polémico adelantamiento de Franco Colapinto por sobre su compañero Pierre Gasly en las últimas instancias del Gran Premio de Estados Unidos no perdió fervor luego de que los mismos protagonistas opinaran al respecto y que, mediante un comunicado, la escudería Alpine planteara que se encuentran «decepcionados» tras la maniobra del argentino.

Es que, en una primera instancia y de manera oficial, vía redes sociales se publicó un extenso análisis de Steve Nielsen, uno de los hombres de peso del equipo.

La reacción de Adrián Puente cuando Colapinto sobrepasó a Gasly

«Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente», había anunciado.

Este martes, mientras los apasionados hinchas se encuentran a la espera de una resolución y, además, una decisión inminente sobre el futuro del pilarense, los rumores desde Inglaterra otorgan distintos -y supuestos- puntos de vista del mismo evento que sacudió a la Fórmula 1 y se plantea un ideólogo detrás del «Hold Positions» de Alpine.

Durante la transmisión del programa Clasificando, el periodista Thomas Harpe planteó una versión con un panorama más que favorable para Franco Colapinto.

«Yo estoy en parte de acuerdo con lo que se dijo en cuanto a que puertas adentro, no te voy a decir que lo felicitaron, pero le dijeron ‘está bien lo que hiciste’», aseguró frente a la polémica.

Luego, anticipó que tendría en su poder «un chisme» que le habría revelado un colega que «está con la prensa» inglesa sobre quién fue el encargado de emitir la indicativa de «mantener las posiciones».

Flavio Briatore estaría satisfecho con la reacción de Franco Colapinto en Austin.

«Aparentemente, según este chisme, la orden de dar esa orden tan absurda fue de Briatore para ver cuál sería la reacción de Colapinto», afirmó para luego completar: «La expresión facial de Briatore cuando Colapinto desobedeció, entre comillas, fue una sonrisa de satisfacción».

El apoyo de Flavio Briatore, que en agosto había cuestionado el rendimiento de Colapinto y arrojado que «tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1», sería fundamental de cara a la espera por una extensión de contrato del argentino, que dejó en claro sus intenciones en Estados Unidos