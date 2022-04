Ladrones golpearon sin piedad a un jubilado recién salido de una operación

El hombre, que hacía reposo tras una intervención por un tumor, quedó internado luego de sufrir el ataque. Según su relato, fueron tres los delincuentes que irrumpieron en su casa para despojarlo de pertenencias.

Juan Mansilla, un abuelo que se estaba en reposo luego de haber sido operado por un tumor, en plena etapa de recuperación y con una colostomía, fue agredido por delincuentes que ingresaron a su propiedad para robarle sus pertenencias.

El ataque ocurrió durante la noche: al menos tres sujetos, según pudo alcanzar a ver el hombre, irrumpieron en la casa y lo agredieron a golpes para llevarse sus pocas cosas.

Una de las vecinas asistió al hombre y lo acompañó al Hospital San José, donde quedó internado por los golpes sufridos. En sus redes sociales hizo publicaciones donde relató: «La verdad que esto es una vergüenza golpear así con tanta maldad a una persona indefensa para robarles sus pertenencias debería de darles vergüenza y después dicen que son chorros. Ustedes son unas lacras hdp que se tienen que podrir en la cárcel. Nosotros, los vecinos, no podemos dormir tranquilos, no podemos irnos a trabajar, no podemos disfrutar con nuestros hijos llevándolos a una plaza: porque vivimos con ese miedo que nos roben».

El aberrante y violento hecho ocurrió en la localidad de Pergamino. Vecinos del lugar, indignados, exigen seguridad y advierten a las autoridades que están cansados. «Ya nos han robado varias veces, tenemos que quedarnos encerrados como presos en nuestras casas porque estos insanos hdp se adueñan de nuestras cosas», se quejaron.

El pedido de Justicia por Juan se extiende a todos los habitantes. «Que paguen por lo que le hicieron a este hombre y a todos los vecinos. Golpearlo de esa forma? no tienen corazón. Es un hombre grande con cáncer. Tiene una bolsita por el tumor que posee. ¿Cómo se iba a defender? Mangas de ratas ¿Por qué no van a trabajar antes de tocar lo que no es de ustedes? Mal vivientes», agregaron.

«Le pedimos a la gente que lo comparta para que se termine la inseguridad. No somos dueños de nuestras cosas, no somos dueños de nuestra vida: porque estos hdp siempre están al acecho de todo. Le pedimos que si llegan a encontrar la documentación con el nombre de Juan Mansilla: se comuniquen con nosotros y que lo que les hicieron esto, que ya sabemos quiénes son, paguen por lo que le hicieron. Justicia por Juan», concluye la publicación.