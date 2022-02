Laferrere: se enojó porque no le mandaron un auto y mató a puñaladas al dueño de una remisería

La víctima tenía 50 años. Por el crimen detuvieron a un vecino de la zona y le secuestraron la navaja con la que habría cometido el asesinato.

El dueño de una remisería de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere fue asesinado a puñaladas por un hombre que fue a increparlo porque no le mandaban un remís y por el crimen fue detenido un vecino de 35 años que vive a media cuadra del local y al que se le secuestró la presunta arma homicida, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió a las 7 de la mañana de ayer en la remisería “Los Primos”, ubicada en el cruce de las calles Piedra Buena y García Merou de la mencionada localidad del partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense.

A raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría 1ra. de Gregorio de Laferrere llegó al lugar y se encontró con un reguero de sangre en la vereda, destrozos en la remisería, en uno de sus autos y que la víctima, identificada por fuentes policiales como Daniel Gutiérrez, de 50 años, había sido trasladada por uno de los choferes a una sala de primeros auxilios de la zona, con heridas de arma blanca en el pecho.

Gutiérrez llegó a ser derivado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero allí falleció por la sangre que había perdido y la gravedad del cuadro.

Según las fuentes, los testigos narraron a la policía que el hombre que lo había atacado llegó alcoholizado a la remisería a increpar a los empleados y provocar destrozos, molesto porque no le habían mandado un remís que presuntamente había pedido unas horas antes.

“La recepcionista y los choferes, se encerraron en el local y llamaron al dueño. Gutiérrez llegó e intentó calmarlo, pero terminó apuñalado en el pecho”, dijo a Télam un jefe policial.

Los mismos testigos indicaron que el atacante, a quien ya conocían del barrio, había escapado a pie hasta su domicilio, ubicado a unos 50 metros, a la vuelta de la remisería, en la calle García Merou al 6500, donde fue localizado y detenido como presunto autor del crimen.

El acusado fue identificado como José Luis Sosa, de 35 años quien, al ser arrestado, vestía bermudas de jean con manchas de sangre y, al ser requisado, se le encontró una navaja de color negra de 20 centímetros, que se cree fue el arma homicida, según indicaron las fuentes.

“Sabemos que no era la primera vez que se habían negado a llevar al imputado en un auto porque era una persona conflictiva, pero nunca había reaccionado de esta manera. Esta vez, el hombre fue enojado a romper todo y apuñaló al dueño”, contó un investigador judicial.

Lucas, uno de los choferes de la agencia y testigo del hecho, contó que el conflicto ya se había iniciado alrededor de las 3 de la madrugada, cuando él mismo fue a buscar a la mujer de Sosa a un domicilio para llevarla hasta su casa.

“Yo voy para allá y estaban el asesino y la señora. Cuando la señora empieza a subir, él me empieza a amenazar diciendo que iba a venir a la agencia porque le mandaban los remises tarde. Me decía que me iba a romper todo el auto”, dijo el chofer en declaraciones televisivas.

Recordó que “a las dos horas”, Sosa volvió a llamar a la remisería para pedir dos autos más, que los remiseros fueron a buscarlo, pero “estuvieron 15 minutos esperando al pasajero y no vino”.

Siempre según la versión de Lucas, una hora más tarde, cuando ya era las 7 de la mañana de ayer, Sosa apareció por la remisería “a tomar represalias”, y allí “empezó a romper vidrios, a patear la puerta” e incluso un remís marca Renault bordó, sufrió abolladuras y la rotura de ventanillas, la luneta y el parabrisas, momento en el que los empleados llamaron a Gutiérrez.

“Llegó Daniel, y empieza el forcejeo. En todo momento trató de calmarlo, que no haga quilombo que solamente era un remís, que no lo quería llevar porque estaba alcoholizado, y ahí sacó el cuchillo y se lo clavó en el pecho”, dijo el testigo.

Otro de los remiseros contó: “No estaban discutiendo. Daniel en todo momento lo quiso calmar y el muchacho como estaba alcoholizado o drogado, sacó una faca y lo apuñaló en el pecho. Y después se fue para la casa”.

“A cualquiera de nosotros nos podría haber pasado, lo intentamos calmar y no se calmó el muchacho, vino directamente a matar gente”, agregó el mismo testigo.

El caso es investigado por el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza.

El fiscal indagó ayer al acusado, pero Sosa se negó a declarar y quedó detenido acusado de “homicidio simple”, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

Brisa Gutiérrez, hija de la víctima, publicó tanto en su perfil personal de Facebook como en el de la remisería, un mensaje con un pedido de justicia y la foto del imputado.

“Asesino!!! Este hijo de puta asesinó a mi papá Daniel a sangre fría, por el simple hecho que no le mandamos un remís, ya que no estaba en condiciones de viajar. Fue hasta la puerta de la agencia agrediendo a mi papá, lo apuñaló en el pecho, se desangró y le agarró un paro. Pido justicia!!! Compartir para que este hijo de puta Sosa José Luis no salga más y se pudra en la cárcel”, dice el texto.