Las arengas de Matías Almeyda que dan vueltas al mundo, tras la goleada contra el Barcelona: «Este equipo no gana acá hace 10 años» y «vayan y liquídenlo, carajo»

Tremenda victoria la que consiguió Matías Almeyda con el Sevilla, que desde su llegada a Andalucía poco a poco le va encontrando la vuelta a un equipo que venía de años complicados. El Pelado viene siendo clave en la reconstrucción del Rojiblanco y este domingo se impuso por 4-1 ante nada menos que el Barcelona. Y, al parecer, el factor motivacional jugó un factor clave. Tanto, que en las últimas horas se filtraron las arengas de la previa del encuentro y otra al costado del campo, en medio del partido, donde el exRiver le indica a su equipo: «Liquídenlo».

Fue una goleada que nadie se esperaba, porque si bien el Sevilla ha levantado desde la llegada de Almeyda y merodeaba la zona alta de la tabla de posiciones, enfrente no estaba un rival cualquiera. El equipo de Hansi Flick, ese que juega un fútbol que impresiona, que viene de una temporada pasada excepcional y se perfila como uno de los candidatos a ganar todo este año.

«Piensen que somos elegidos de estar acá, ustedes tienen que disfrutar el partido pero con convicciones. Hay datos, que dicen que este equipo no gana acá hace diez años… entonces, ustedes lo pueden romper. ¡Diez años! Más motivación que esa no se puede tener. No es una final, es orgullo. Cuando se juega con esto (y se golpeó el pecho, del lado del corazón) y cuando juega con esto, ¡juega con esto! (se apuntó la zona baja)… ¡y cuando juega con esto, no hay rivales! Entonces, convencidos de lo que hay que hacer, ¡vayan y ganen, carajo!», dijo Almeyda en el vestuario antes de salir a jugar frente al súper Barcelona de Hansi Flick.

«VAYAN Y GANEN CARAJO»

Impresionante arenga de Matías Almeyda, en la previa del triunfo de Sevilla 4-1 sobre Barcelona.

El partido estaba 1-0 con gol de Alexis Sánchez en el Sánchez Pizjuan y el árbitro paró el encuentro para que los jugadores se hidrataran. Entonces, Almeyda aprovechó para darle la estocada final a sus jugadores: «Recuperan y ya saben lo que planificamos. Después, los cambios de frente están para los dos lados. Aprovechá que está amonestado (en referencia a Gerard Martín), toque, devolución y pasá. ¡Liquídenlo, hay que liquidarlo!».

Así llegaron los goles de Isaac Romero, José Carmona y Akor Adams para que el equipo andaluz se quedara con los tres puntos con una sorprendente goleada:

Después del partido, el argentino admitió que difícil no emocionarse con este tipo de resultados y rendimientos, el Pelado Almeyda se mostró bastante cauto con lo obtenido.

Los festejos del Sevilla en la histórica victoria. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La reflexión de Almeyda tras golear al Barcelona

Haciendo hincapié en que «ni en la derrota somos tan malos, ni en la victoria somos tan buenos», el DT de 51 años manifestó una reflexión que dejó pensando a toda la sala de prensa del Sevilla.

«Nadie pensaba que podíamos ganarle al Barça de esta manera, pero esto es fútbol. Hoy tenía 80 mensajes, ¿para qué? Sé donde quiero llegar, me da felicidad por el grupo y la afición, que hacía mucho que no se iba con esta alegría. Tranquilidad», expresó el ex River, a lo que sumó: «Una victoria no me cambia la vida».

Sobre el apoyo de la hinchada, Almeyda luego agregó: «Hay que seguir con esta unión, me he emocionado desde fuera. Nuestra afición necesitaba de felicidad, se la dimos, nos la dimos a nosotros y somos una familia deportiva, tiramos todos para el mismo lado. La afición valora el esfuerzo de todos y mientras le demos resultados estarán contentos. Es impresionante».

Matías Almeyda, DT del Sevilla. (EFE/Julio Muñoz)

Por último, bancando a sus jugadores, el Pelado dijo: «Creo en los futbolistas, en lo que hacemos en el día a día. Tenemos que seguir adelante, disfrutar de estos momentos, que llevábamos diez años sin ganarle al Barcelona. Es muchísimo y a la vez es nada. Con esta actitud y ganas, se van a conseguir cosas importantes».