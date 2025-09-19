Las confesiones finales de Ozzy Osbourne tienen fecha de estreno: llega un documental póstumo con una entrevista reveladora

El documental Ozzy: No Escape From Now (Ozzy: no hay escapatoria desde ahora) nunca tuvo como objetivo ser una retrospectiva a la vida de Ozzy Osbourne. Pero su muerte cambió todo.

Ahora, la crónica definitiva de los últimos seis años del ícono del heavy metal contará la historia de esos momentos difíciles a través de entrevistas con amigos y familiares, incluyendo la preparación para lo que sería el último concierto de Ozzy, el concierto Back to the Beginning del 5 de julio en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra.

Ozzy Osbourne en el documental «Ozzy: No escape from now». Foto de prensa

La película, dirigida por la ganadora del premio BAFTA Tania Alexander, se estrenará en Paramount+ el 7 de octubre. El proyecto fue producido en colaboración con la familia Osbourne, donde Ozzy y su esposa y manager Sharon, así como sus hijos, Aimee, Jack y Kelly, hablaron abiertamente.

Ozzy murió el 22 de julio pasado a los 76 años. «Falleció rodeado por su familia, lleno de amor», según publicó su familia en un comunicado. El cantante de Black Sabbath fue una verdadera leyenda del rock. Tres semanas antes había dado un recital de despedida en Birmingham, la ciudad donde se inició todo, marcando el fin de la trayectoria de la banda y de su carrera como solista.

Música para pastillas

“Lo que pasa con la es que antes tomaba pastillas por diversión”, dice Ozzy en el tráiler de dos minutos del documental. “Ahora las tomo para sobrevivir”.

El afiche oficial de «Ozzy: No escape from now».

La hija mayor de la pareja, Aimee, de 42 años, quien normalmente se mantuvo bastante alejada de la imagen pública, aparece en cámara y se refiere la caída que sufrió su padre en 2019. La define como un antes y un después: «devastadora».

Ese año, Ozzy se desplomó en el baño de su casa, perdió el equilibrio y se impactó de lleno en la cabeza. Aquel accidente doméstico lo obligó a suspender todas las presentaciones. Las lesiones requirieron cirugía inmediata, algo que no fue sencillo porque el líder de Black Sabbath se estaba recuperando de una neumonía.

“Estuvo en el hospital durante semanas. Caer así y no poder recuperarse como antes, y luego tener que cancelar la gira, fue su mayor desilusión”, dice la mujer.

El documental detalla la serie de cirugías correctivas que Ozzy padeció tras el accidente, así como la «cascada» de problemas de salud que sufrió luego de ser diagnosticado con Parkinson.

«Un paciente mental»

Con Ozzy convertido un paciente más que en una estrella de rock, el tráiler comienza con Sharon diciendo que el único gran arrepentimiento de Ozzy fue no haberse «despedido nunca de sus fans» debido a sus problemas de salud.

Kelly habla de la caída que provocó que Ozzy se rompiera el «jodido cuello», y Jack agrega que su padre salió «mucho peor» de la cirugía. La posterior cancelación de la gira No More Tours II, prevista para 2019 y 2023, fue «su mayor desilusión».

Ozzy Osbourne en el documental que se estrena el 7 de octubre en Paramount+. Foto de prensa

Kelly describe cómo acompañaba a Ozzy al estudio todos los días, donde «comenzaba la magia» mientras trabajaba en lo que serían sus dos últimos discos solistas: Ordinary Man (2020) y Patient Number 9, de 2022.

Los fans verán en el documental a Ozzy grabando su voz desde un trono rojo, charlando en el estudio con el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, y el productor Andrew Watt, quien le preguntará cómo pudo convertirse tan fácilmente en un «psicópata, un paciente mental».

«Ensayé mucho», dice Ozzy para deleite general, mientras describe volver a hacer música como «la mejor medicina que he tenido. No se me gusta estar enfermo. Pertenezco a la cima».

En un momento dado, Sharon le pregunta a Ozzy qué opina de tener un gran concierto de despedida, y él responde: «Si voy a ir allí, quiero ser el Ozzy de siempre».