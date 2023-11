Las Leonas contra Javier Milei: llamaron a no votar al candidato liberal

Vicky Granatto y Silvina D’Elia se expresaron en sus redes sociales y pidieron no elegir al candidato de La Libertad Avanza.

Las jugadoras de Las Leonas, muy reconocidas en el último tiempo, Victoria Granatto y Silvina D’Elia compartieron un posteo que llama a no votar al candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje del próximo domingo.

«Porque soy mujer. Porque soy deportista y sin el Estado Nacional no podría haber representado nunca a mi país. Porque soy egresada de la Universidad Nacional y si no hubiese sido pública, no hubiese podido ni pensar en estudiar», escribió ayer Granatto en una historia de su cuenta personal de la red social Instagram.

«Porque son 30mil. Porque creo que la memoria, la verdad y la justicia reparan día a día una herida enorme, y los genocidas tienen que estar presos. Porque todos los derechos que hemos conquistado, en materia de identidad, de libertad para decidir quiénes somos y qué queremos hacer con nuestros cuerpos son faro en el mundo y no podemos retroceder», continuó la Leona, estudiante de Ciencias Políticas.

«Votemos con conciencia y sabiendo la importancia de este momento histórico. Porque tomar posición es lo que demanda nuestro tiempo. Por favor NO votemos a Milei», cerró Granatto en su mensaje, compartido por su compañera de selección «Piti» D’Elia.

La mendocina D’Elia, de 37 años, agregó a lo escrito por Granatto: «Mi vida sería diferente, con una pareja del mismo sexo. A quienes comparan con ‘tener piojos’ y con un hijo de 1 año y 9 meses y otro en camino si fueran ‘ellos’ los que estuvieran al mando de nuestro país».

La campeona mundial y medallista olímpica habló en referencia a los dichos de Diana Mondino, diputada electa de la Libertad Avanza y eventual canciller de Milei, que comparó el matrimonio igualitario con «no querer bañarse y tener piojos».

«Votemos con conciencia y teniendo en cuenta este momento histórico. Es momento de tomar posición. Por favor NO VOTES A MILEI», concluyó Piti D’Elia.

El seleccionado femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ganaron el oro en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y se clasificaron para los Juegos Olímpicos de París 2024.