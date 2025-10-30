Las monjas de un convento organizan un curso de autodefensa para mujeres

Las monjas de un convento y colegio católico de Bibbiano, en la provincia italiana de Reggio Emilia, organizaron un curso gratuito de defensa personal para mujeres contra la violencia de género.

El curso, organizado por las religiosas del Instituto María Auxiliadora, se desarrollará durante todo el mes de noviembre en colaboración con la asociación deportiva de judo Uchi Oroshi.

La iniciativa cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y su lanzamiento coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

La directora del instituto, la hermana Paola Della Ciana, es médica y psicoterapeuta (Il Resto del Carlino).

«Siempre tenemos una dimensión social y nos centramos en las personas más vulnerables», explicaron las monjas salesianas que dirigen el instituto. «Por eso quisimos mostrar nuestra sensibilidad hacia las mujeres».

En defensa de la mujer

Impartido por instructores expertos, el curso ofrece técnicas de autodefensa junto con un programa de conciencia corporal, autoestima y gestión de crisis. «Queremos inculcar autoconfianza y seguridad a través del movimiento y las relaciones, que son formas de prevención y crecimiento», añadieron las religiosas del Instituto Bibbiano, donde se dictarán las clases todos los miércoles de noviembre.

La directora del instituto, la hermana Paola Della Ciana, es médica y psicoterapeuta con experiencia en educación para la salud y educación socioemocional.

Fundado en 1920, el Instituto Maria Auxiliadora es un colegio católico que hoy cuenta con 42 docentes, 48 empleados y 370 alumnos repartidos en 17 cursos, desde infantil hasta secundaria, además de un programa de formación profesional y una escuela de música.