Las purgas militares de Xi evidencian la inquietud sobre las fuerzas nucleares de China

HONG KONG — Las fuerzas nucleares de China se están expandiendo rápidamente.

Sin embargo, tras este auge, la purga masiva de generales y líderes militares llevada a cabo por el máximo líder, Xi Jinping, ha puesto al descubierto una corrupción profundamente arraigada y ha suscitado dudas sobre la capacidad del país para gestionar su creciente arsenal.

La incertidumbre se suma a la preocupación por una nueva era de volatilidad en la política nuclear mundial, dado que el presidente Donald Trump ha pedido que se reanuden las pruebas nucleares estadounidenses y que Washington también está impulsando cambios importantes en sus fuerzas armadas.

El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, ha destituido o apartado del servicio a al menos dos docenas de generales y almirantes en los últimos nueve meses, acciones sin precedentes en las últimas décadas y sin apenas explicaciones.

Esta reestructuración ha suscitado temores de una creciente injerencia política en unas fuerzas armadas que durante mucho tiempo se han enorgullecido de su apolítica.

En Beijing, las purgas de Xi en el Ejército Popular de Liberación tienen consecuencias mucho más profundas.

Ha llevado a cabo una limpieza que ha sacudido la Fuerza de Cohetes, la rama que supervisa las fuerzas nucleares chinas y que constituye una pieza clave en la ambición de Xi de construir un ejército de «clase mundial» para 2049.

Altos mandos han desaparecido.

Otros han sido encarcelados.

Y contratistas de defensa han sido despojados de sus cargos en el partido y detenidos para ser investigados.

Aunque las motivaciones de Trump y Hegseth para reestructurar el ejército estadounidense no están del todo claras, las purgas de Xi se derivan de una lección que ha extraído de la historia:

que el Partido Comunista sobrevive solo cuando el ejército obedece a un líder sin cuestionarlo.

Al principio de su mandato, Xi advirtió que la Unión Soviética se derrumbó porque el partido perdió el control de sus fuerzas armadas y ningún “hombre de verdad” se había presentado, señaló Joseph Torigian, profesor asociado de la American University que ha estudiado las relaciones de los líderes chinos con las fuerzas armadas.

Sus purgas militares probablemente reflejan su obsesión por prepararse para los peores escenarios, tanto a nivel nacional como internacional, ya sean protestas por problemas económicos o represión política, o la necesidad de luchar contra Estados Unidos en una guerra por Taiwán, la isla gobernada democráticamente que Beijing reclama como territorio propio.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump observan una demostración de poderío naval a bordo del USS George H.W. Bush frente a la costa de Norfolk, Virginia, el 5 de octubre de 2025. El presidente Trump ha respaldado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, mientras este ha destituido a más de una docena de líderes militares, muchos de ellos personas de color y mujeres. (Doug Mills/The New York Times)

“¿Cuál es, entonces, la mayor amenaza para construir un ejército capaz de derrotar a competidores dentro de la élite, a la gente común y a los estadounidenses en una guerra?”, escribió Torigian en un correo electrónico.

“La corrupción es el eslabón clave”.

Amenaza

Xi considera que el materialismo y la corrupción representan una amenaza directa para la capacidad del ejército de derrotar a sus enemigos, afirmó Torigian.

“En opinión de Xi, esto hace que los miembros del ejército sean vulnerables a la infiltración occidental, ya sea literalmente convirtiéndose en agentes o porque los valores occidentales fomentan el deseo de ‘nacionalizar’ el ejército y separarlo del control del partido”.

En un comentario publicado el martes, el periódico oficial del Ejército Popular de Liberación escribió:

“Para nuestras fuerzas armadas, la lucha contra la corrupción es una importante batalla política que no pueden permitirse perder, ni deben perder. Está en juego la estabilidad a largo plazo del partido y del país, y se trata de garantizar que el Estado socialista rojo jamás cambie de color”.

Esto también pone de relieve una diferencia importante entre las funciones de las fuerzas armadas en ambos países:

en China, el ejército está diseñado principalmente para defender al partido gobernante; en Estados Unidos, su función es defender a toda la nación y mantenerse al margen de la política.

Las destituciones en China revelan graves disfunciones en las fuerzas armadas y una confianza precaria en su capacidad de respuesta ante la guerra.

También sugieren que el Ejército Popular de Liberación (EPL) podría ser una de las pocas organizaciones que Xi Jinping, posiblemente el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, no ha logrado controlar.

“La corrupción ha sido un problema muy real para el EPL y, de hecho, es corrosiva para las fuerzas armadas, por eso Xi se toma en serio su erradicación”, dijo Jonathan Czin, investigador de la Brookings Institution que anteriormente trabajó en la CIA analizando la política china.

Cambio

Cuando Xi Jinping llegó al poder en 2012, el ejército chino arrastraba una imagen de corrupción.

Los altos mandos financiaban sus lujosos estilos de vida mediante sobornos y malversación de fondos.

Los ascensos se compraban con frecuencia.

Y las matrículas militares se vendían a civiles, ya que les otorgaban casi total impunidad en las rutas chinas.

Xi prometió profesionalizar el Ejército Popular de Liberación (EPL) y garantizar que le rindiera cuentas como jefe del partido; rápidamente destituyó a las facciones rivales lideradas por comandantes leales a los dirigentes anteriores.

Una década después, la purga se ha intensificado, llegando incluso a involucrar a altos mandos elegidos personalmente por Xi.

Entre ellos se encuentra el general He Weidong, quien ocupaba el tercer puesto en la jerarquía militar china cuando fue expulsado del partido el 17 de octubre, acusado de corrupción y abuso de poder.

Entre los generales expulsados ​​se encontraba el almirante Miao Hua, responsable de la disciplina política en las fuerzas armadas y que fue investigado el año pasado.

Otro fue el general Lin Xiangyang, comandante del Comando del Teatro Oriental, pieza clave en cualquier guerra por Taiwán.

Quizás lo más preocupante para Xi sean los indicios de corrupción en la Fuerza de Cohetes, que controla casi todos los misiles nucleares de China y que había sido considerada una de las joyas de la corona del ejército chino.

Desde 2023, esta rama se ha visto sacudida por una serie de purgas de altos mandos por corrupción, lo que ha generado dudas sobre su eficacia.

Un informe del Pentágono del año pasado afirmó que el fraude en la Fuerza de Cohetes provocó problemas en la construcción de silos subterráneos de misiles.

Los analistas afirman que esta rama es propensa a la corrupción debido a que maneja uno de los presupuestos más grandes del ejército chino.

A diferencia de los aviones de combate y los tanques, los misiles rara vez se prueban, lo que dificulta la detección de irregularidades.

Algunos analistas afirman que la corrupción en la Fuerza de Cohetes también podría deberse al escepticismo sobre la posibilidad de que China entre en guerra.

Argumentan que, si existiera una mayor sensación de urgencia, probablemente habría menos probabilidades de que los contratistas de defensa escatimaran recursos y los líderes militares se enriquecieran ilícitamente.

Al mismo tiempo, la modernización militar de China ha avanzado a pasos agigantados.

Un desfile militar celebrado este año en Beijing exhibió algunos de los drones, submarinos no tripulados y misiles hipersónicos más recientes del país.

También se mostraron los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) más modernos, un recordatorio del desarrollo del arsenal nuclear chino, que podría casi duplicar su potencia para 2030.

Aunque tanto los ejércitos estadounidenses como los chinos están experimentando cambios en sus altos mandos, ambos todavía cuentan con amplias reservas de oficiales superiores de las que pueden elegir, afirmó Czin, de Brookings.

La cuestión, sin embargo, es si las preocupaciones de sus líderes están erosionando el enfoque en las misiones centrales:

el impulso de China por tomar Taiwán y el esfuerzo de Estados Unidos por disuadirlo.

Xi considera a Estados Unidos el principal obstáculo para lograr su objetivo de unificar Taiwán con China.

Funcionarios de inteligencia estadounidenses han declarado que Xi ha ordenado que el ejército chino esté en condiciones de tomar el control de la isla autogobernada para 2027, año en que se conmemorará el centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación.

La Fuerza de Cohetes desempeña un papel fundamental en esos planes.

China ha desarrollado misiles antibuque, conocidos como «asesinos de portaaviones», cuyo objetivo es impedir que los grupos de portaaviones estadounidenses accedan a la zona de combate en un posible conflicto por Taiwán.

También ha construido misiles hipersónicos diseñados para atacar bases estadounidenses en todo el Pacífico, incluyendo Guam, Filipinas, Corea del Sur y Japón.

Una comisión bipartidista designada por el Congreso advirtió el año pasado que China estaba superando a Estados Unidos en ventaja militar en el Pacífico Occidental debido a dos décadas de inversión concentrada.

«Sin un cambio significativo por parte de Estados Unidos, el equilibrio de poder seguirá inclinándose a favor de China», declaró la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional.

Para China, sin embargo, contrarrestar al ejército estadounidense es la “primera, segunda y tercera prioridad”, dijo Czin.

