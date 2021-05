Varias figuras como Flavio Mendoza, Malena Guinzburg, Gonzalo Heredia y Mercedes Morán dieron su opinión acerca de la cuarentena estricta que se implementará desde el sábado.

Las reacciones de los famosos después del anuncio de Alberto Fernández sobre las nuevas restricciones.

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva cuarentena total desde este sábado hasta el 31 de mayo. “Estamos en el peor momento desde que comenzó la pandemia”, remarcó en cadena nacional. Y, como suele suceder ante cada medida que afecta la vida diaria de los argentinos, varias figuras públicas no tardaron en hacerse eco de las nuevas restricciones.

Uno de los primeros en salir al cruce fue Flavio Mendoza. “Traigan vacunas, dejen de especular. Seguimos pagando los platos rotos los que hacemos las cosas bien”, publicó el empresario y director teatral en su cuenta de Twitter.

Luego, apuntó contra los dichos del Presidente de la Nación: “¿Dijo “magnifica campaña”? Prometió 20 millones de vacunas. ¿Dónde están? Tiene que hacerse cargo de que se hizo todo mal. Una vez más toda nuestra industria afectada y sin ayuda”.

Para finalizar su descargo, el bailarín pidió un gesto de amor hacia la gente que la está pasando mal. “No perdamos nunca la fe de esto también saldremos por nuestros hijos y porque tenemos un país increíble y con gente generosa y trabajadora”, concluyó.

En ese sentido, Gabriel Oliveri también reclamó que se acelera la compra de más dosis. “Nos podemos cuidar y hay que hacerlo, pero nada suplanta a la vacuna. ¡Necesitamos la vacuna para parar las muertes!”, analizó.

Malena Guinzburg se sumó a la catarata de críticas: “Este discurso, el año pasado, que no existía la vacuna, ok. Pero ahora no, Albert”. Y añadió: “Tres días hábiles. En realidad para los gastronómicos son los más importantes”.

Acoplándose a estos tuits, Luciana Salazar exigió: “¡Vacunas! Es la única solución, ninguna otra”.

Por su parte, Juan Acosta dio su punto de vista y aclaró que si se toman todos los cuidados, no hace falta el encierro: “Estos inútiles es lo único que saben hacer; total ellos no se funden, quieren una nueva camada de pobres. Andate Alberto, no servís”.

Como no podía ser de otra manera, El Dipy lanzó un tuit incendiario: “Nos encerraste 9 meses. Prometiste vacunas para diciembre, fundiste a medio país, ustedes nunca dieron ejemplo. No se bajaron el sueldo, se robaron las vacunas, sacaste a todos los chorros amigos de cristina, te cag… en el pueblo”.

Minutos después del anuncio, Amalia Granata sentó su posición y manifestó su indignación: “Todo cerrado…. ¡menos el futbol! ¡Te piden siempre el esfuerzo a vos! 14 meses y todavía no tienen un plan para la pandemia. ¡Queremos vacunas, sinvergüenzas! ¡La gente no puede hacer mas el esfuerzo si no saben gestionar!”.

A diferencia de estas opiniones, Mercedes Morán compartió emojis de aplausos para el mandatario. “Yo estoy del lado Pedro Cahn de la vida”, sostuvo.

En tanto, Gonzalo Heredia prefirió tomarse la situación con humor. “Lo importante… ¿compraron vino?”, ironizó.