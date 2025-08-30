Leandro Paredes fue a la calle Corrientes y recibió una seductora propuesta de Martín Bossi

En medio del buen clima y la alegría por la recuperación de Boca tras dos triunfos seguidos, en la previa del partido de la fecha 7 ante Aldosivi en Mar del Plata, Leandro Paredes protagonizó un divertido encuentro en el teatro El Nacional con el actor e imitador Martín Bossi, quien no dudó en candidatearse para sumarse al mediocampo del equipo de Miguel Ángel Russo.

«El mediocampo de Boca está bien, pero yo necesito ofrecerme», propuso Bossi, bien a su estilo. Y Paredes, sorprendido, le preguntó si quería ser enganche. La respuesta fue inmediata: «De enganche no, ya no puedo enganchar más. Yo lo que quiero es estar al lado tuyo.»

El ida y vuelta desató las risas cuando Paredes aclaró: «Pero quién corre, porque yo no corro». A lo que Bossi retrucó: «No, yo me peleo por vos, aparte me pongo lentes de contacto porque tenemos casi iguales los ojos. Eso sí, no me hago las trenzas como De Paul porque me van a confundir con Bob Marley».

Para reforzar su postulación, Bossi sacó de la galera un video con un gol de tiro libre de hace cinco años. «Cuando me pongo soberbio, te festejo como Ronaldo. Como estoy humilde, como Messi».

Fiel a su estilo, Bossi no paraba. «Esto es lo que yo puedo ofrecer en el mediocampo. Primer año juego gratis. El segundo año lo mando a Hoppe a arreglar con el Chelo Delgado y me ponen los viáticos».

«O sea, dos años de contrato», resumió entre risas Paredes. «Dos años de contrato. Yo me llevo la ropa, todo, no tengo problema», remató Bossi.

El mensaje para felicitarlo por Boca

Además, Bossi reveló que le había mandado un mensaje a Paredes para felicitarlo por su llegada a Boca: «Te admiro y te quiero. La verdad que aparte la humildad. Cuando se lo escribí me contestó al toque, como esas chicas que querés que te contesten. ‘Hola papá’, me dijo. Y yo no lo abría, lo dejaba para disfrutarlo, como el que tiene el ancho de espadas.»

La escena, cargada de humor y ocurrencias, dejó en claro que Bossi no pierde oportunidad para hacer reír, y que Paredes se tomó con mucha gracia el intento de fichaje más insólito de este mercado de pases del fútbol argentino.