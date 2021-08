LEGISLATURA: “La Delegación Río Grande es la casa del pueblo”, dijo su director José Díaz

La Dirección de Prensa y Difusión Institucional setrasladó a Río Grande, para dialogar con el director de la Delegación del Poder Legislativo enla ciudad norte. Como en las anteriores entrevistas con empleados legislativos, buscamos poner en valor y visibilizar la tarea que se realiza en la Cámara por parte del personal de planta permanente y que la comunidad pueda interiorizarse sobre la actividad que implica el tratamiento y la aprobación de una Ley provincial, entre otras tareas.El director de la Delegación Río Grande del Poder Legislativo, José Díaz, dialogó con PrensaLegislativa y recordó: “Nací en el año 1964 y fui criado en esta Ciudad”. Entre los años 1985a 1987 trabajó en Ushuaia como colaborador de dos legisladores del Movimiento Popular Fueguino (MC) Víctor Pacheco y César Andrade.Luego se desempeñó en el Concejo Deliberante de Río Grande hasta que en 1989, cuandose traslada nuevamente a Ushuaia. “Ahí comencé a colaborar con los convencionales constituyentes, con doña Elena Mingorance, Néstor Nogar y Carlos Pastoriza”, recordó.Así, luego de la Convención Constituyente, en el año 1992, es convocado para trabajar en laDelegación de Presidencia del Poder Legislativo en la ciudad norte.En cuanto a las funciones que cumple la Delegación, explicó que “nosotros no ingresamos asuntos, sino que los recibimos y los mandamos a Mesa de Entradas de Ushuaia, donde queda formalmente registrado, hay un solo registro de asuntos”. Confirmó que en la actualidad son 21 agentes los que cumplen funciones en aquel espacio, para cubrir todas las áreas del Poder Legislativo. Respecto de la prestación del servicio en los momentos más duros de pandemia, Díaz recordó que la Delegación estuvo “totalmente cerrada, por pedido de la Presidencia”. Algunos agentes trabajaron desde sus casas, hasta abril que, con la aplicación de protocolos y cuidados, pudieron retornar a su lugar de trabajo, agrupados en dos burbujas. Hoy la institución se encuentra abierta 7 horas por día, con la Mesa de Entradas en funcionamiento normal. “La Legislatura me dio todo –reflexionó-, la oportunidad de poder progresar como hombre, soy el que soy gracias a la Legislatura”, aseguró Díaz. “Hoy la Legislatura es una familia, algunos compañeros que ya no están, me han quedado cosas por decirles, pedirles disculpas. La pandemia también nos llevó a muchos compañeros a los que no pudimos despedir”, dijo.Por último, José Díaz dejó una reflexión a sus compañeros. En ese sentido destacó la importancia de “capacitarse, leer, estudiar, saber entender el copete del ingreso de una nota”.A los nuevos, les remarcó que “van a tener que trabajar en este ámbito los próximos 30 añosde sus vidas, si pueden destinar al menos una hora de su día a capacitarse, aprovechando las tecnologías de hoy en día, el fruto va a ser bueno. La Delegación es la casa del pueblo y nos brindamos para ellos”, concluyó.NR: Desde Prensa Legislativa, agradecemos a los agentes dependientes de la Delegación por su prestancia para con esta iniciativa y, especialmente, a Estanislao que colaboró en la toma de imágenes para esta producción.