Libertarios reclaman a Kicillof que se pronuncie por los incidentes en José C Paz para «no ser cómplice de Ishii y su patota municipal»

Con un duro comunicado, La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires exigió este sábado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que se pronuncie respecto de los incidentes ocurridos ayer en el Concejo Deliberante de José C. Paz, donde militantes del kirchnerismo local atacaron a golpes a los libertarios y dejaron siete heridos de consideración. Afirman que el ataque fue organizado «por el oficialismo provincial».

De acuerdo al relevamiento de los libertarios, entre las siete personas que resultaron lesionadas durante la jura de los nuevos ediles había una docente jubilada, tres menores de edad de entre 16 y 17 años, un hombre con fractura de mandíbula y costilla, pérdida de dientes y un gendarme con fractura de nariz.

Militantes de Ishii y libertarios se enfrentaron durante la jura de los nuevos concejales

Encima, uno de los adolescentes denunció que uno de los policías que actuó durante los incidentes le apuntó en la cabeza con un arma.

«No fue un incidente aislado, sino un ataque cobarde organizado desde el oficialismo local y provincial para intimidar a quienes vienen a cambiar las cosas», remarcó LLA bonaerense en su comunicado.

Además de reclamar a la justicia, donde ya fueron denunciados los golpes y heridas perpetrados durante el acto institucional de la jura, los libertarios apuntaron directamente contra la conducción de Axel Kicillof en la política bonaerense con sus municipios.

En ese sentido, señalaron que «el gobernador Axel Kicillof debe pronunciarse con claridad sobre lo ocurrido». Y, advirtieron que «si no lo hace, será cómplice de la violencia que el intendente Mario Ishii y su patota municipal ejercieron contra militantes que sólo querían participar de la asunción de sus concejales».

Sobre Kicillof también dijeron que «tiene que ponerse del lado de los bonaerenses que quieren vivir en libertad y democracia y romper con estos privilegios y aprietes».

«Exigimos que la Justicia actúe de inmediato contra los responsables políticos y materiales. No vamos a permitir que el Estado se use para perseguir a la oposición», añadieron los dirigentes bonaerenses del partido fundado por Javier Milei.

Y, aseguraron que «la violencia no nos va a amedrentar. Deja en evidencia que el kirchnerismo perdió el control y el relato. En la Provincia de Buenos Aires, la era de las mafias y los privilegios kirchneristas se terminó».