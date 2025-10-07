Lily Phillips, la estrella de OnlyFans, denunció que un hombre la acosa: «Es peligroso y extraño»

Lily Phillips, la creadora de contenido para adultos que se hizo conocida luego de concretar el desafío de mantener relaciones sexuales con 100 hombres en menos de un día -material que compartió en OnlyFans- expresó su preocupación por una situación de acoso que sufre desde que visitó un pub en Cheshire, Gran Bretaña.

En el último tiempo la modelo británica de 24 años optó por bajar el tono de sus publicaciones, ante la advertencia de la plataforma de la inmediata expulsión si se incumple con determinadas normas, tal como le pasó a su contrincante, Bonnie Blue, tras tener sexo con 1000 hombres para fijar un récord y publicar videos en su cuenta.

Por eso Phillips comparte menos posteos, y limita el material a sus suscriptores. En una reciente entrevista en el podcast Just Between Us de Metro con Diana Vickers, reveló que conoció un muchacho la siguió en un auto hasta su casa, y apareció a la medianoche en su domicilio.

Lily Phillips tiene 24 años y es creadora de contenido en OnlyFans. (Foto: Instagram @lilyphillip_s)

«Lo vi en un pub al que fui, me pareció extraño y peligroso, me volví a mi casa en choche, y de repente alguien tocó a mi puerta a las 12:30 de la noche; lo pude ver a través del timbre, y decía que ‘solo me quería saludar’», comentó.

Phillips aclaró que esta no es la primera vez que hombres extraños aparecen en su puerta, desde que saltó a la fama en octubre de 2024.

«Muchas veces se me acercan para pedirme fotos, o simplemente charlar, pero esta vez sentí miedo, y le escribí a mi hermano, que me dijo: ‘Por Dios, ten cuidado’», reveló. «Por favor, no vengan a mi puerta», le rogó a sus fanáticos.

La estrella británica de contenido para adultos dijo que teme por su seguridad.

«Cada vez soy más cauteloso con la gente y con sus intenciones porque sé que necesito ser más cuidadosa», expresó. Y dijo que está considerando exponer a los usuarios que la amenazan a través de mensajes privados en su cuenta de Instagram.

La pelea de Lilly Phillips con sus padres, preocupados por su exposición en OnlyFans

Tras graduarse del colegio secundario, Phillips asistió a la Universidad de Sheffield, pero abandonó sus estudios y empezó a compartir imágenes sexuales en OnlyFans.

Empezó a filmar videos personalizados y a atender llamadas telefónicas de sus fans. Luego anunció que tendría intimidad con un centenar de hombres y empezó a reclutar voluntarios a través de un sencillo formulario, con la condición de que se hicieran una prueba de detección de enfermedades sexuales.

En octubre de 2024 grabó un encuentro sexual con 100 hombres. (Foto: IG @lilyphillip_s)

Se inscribieron más de 200, y la mitad tuvo relaciones con la influencer un departamento en Londres. Cuando el contenido se publicó, fue el principio de la tensión constante con sus padres, que creían que solo compartía fotos sugerentes.

En agosto último, Emma y Lindsay, los papás de la joven estrella de la industria pornográfica, rompieron en llanto durante su participación en Stacey Dooley Sleeps Over, un documental transmitido por la BBC, se mostraron muy preocupados por la seguridad de su hija.

«Recibo llamadas de personas anónimas que dicen: ‘Espero que tu hija muera’», detalló su padre. «A veces nos preguntamos si hicimos algo malo con su crianza para que eligiera este camino», confesó.

Pese al llanto de sus padres en un documental de la BBC, Lily Phillips dijo que seguirá en OnlyFans.

«Es degradante, y si pudiéramos hacer algo para cambiar su profesión, lo haríamos de la noche a la mañana», afirmó. Consternado, le preguntó a su hija frente a cámara: «¿Es por dinero? Porque si fuera así, venderíamos nuestra casa, podrías tener todo lo que quieras, Lily, si lo dejaras todo ahora, te daríamos todo».

Entristecida, Lilly pidió un momento fuera de las cámaras para reponerse y responderle a sus padre. Insistió en que no abandonará su carrera, y lo ratificó en la reciente entrevista.

«Sé que como padre lo primero que piensas cuando nace un hijo no es: quiero que mi bebé sea una estrella porno, y es muy comprensible que no quieran eso para mí porque todavía me ven como su bebé, y no entienden que ya soy una mujer adulta», aseguró Phillips.

«Nunca entenderán completamente por qué lo hago, pero lo disfruto, me llena muchísimo, me motiva, me da qué hacer al despertarme por la mañana. Realmente no es algo que me degrade y tengo que vivir mi vida como quiero», concluyó.

Aunque tiempo atrás había reconocido que su experiencia de desafío sexual masivo fue difícil, y le generó un gran estrés emocional, anticipó que subiría la cifra a 1000 jóvenes, para superar a Bonnie Blue.

El 29 de junio de 2025 en el centro de Londres, según la propia Phillips, mantuvo relaciones con 1.113 hombres en 12 horas, superando los 1.057 que Blue registró en enero de este año.

«El material está en edición y me alegra mucho haberlo logrado», contó. Inmediatamente su anuncio reavivó el debate sobre los límites en la industria del contenido para adultos y las repercusiones de estas prácticas, con reacciones cruzadas sobre la ética moral y las ganancias económicas.