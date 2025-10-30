Linkin Park en Argentina: cómo llegar al Parque de la Ciudad, horario de apertura, setlist y todo lo que tenés que saber

Luego de ocho años, Linkin Park vuelve a la Argentina, en el marco de su gira mundial “From Zero World Tour”. La banda californiana, fundada en 1996, se presentará este viernes 31 de octubre en el Parque de la Ciudad.

El show incluirá sus grandes éxitos junto a nuevo material. Además, este regreso será especial no solo por tratarse de su esperada vuelta a los escenarios, sino también por su repertorio renovado que mantiene la esencia alt-rock/nu-metal pero con una energía fresca y vibrante, fiel a su estilo innovador.

Cómo sacar las últimas entradas para ver a Linkin Park en Argentina

Las entradas para el show de Linkin Park salieron a la venta en abril, pero aún quedan tickets disponibles para este viernes.

Los boletos pueden adquirirse de manera exclusiva a través del sitio allaccess.com.ar. A continuación, los precios de los tickets:

Campo delantero: desde $180.000

Campo general: desde $90.000

LPU Pit 1: desde $230.000

LPU Pit 2: desde $230.000

La banda regresa al país luego de ocho años. Foto: AP.

Tren: Estación Villa Soldati del Belgrano Sur, con parada cercana al predio.

Subte y Premetro: Línea E hasta estación Plaza de los Virreyes. Luego, combinación con el Premetro hasta estación Parque de la Ciudad (solo ida).

Colectivos: Por Av. Roca: líneas 91, 115 y 117. Por Av. Fernández de la Cruz: líneas 101, 114, 143, 145 y 150.

El Gobierno de la Ciudad informó que se reforzará la frecuencia nocturna del transporte durante la noche del show.

Linkin Park en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

Apertura de puertas: 17.00

Artista invitada – Poppy: 19.50

Inicio del show de Linkin Park: 21.00

Acceso

El ingreso al Parque es por Avenida Roca 4113 (Puerta 6 y 7)

Estacionamiento

En el caso de ir en auto, se puede reservar estacionamiento en:

Parque de la Ciudad

Parque Olímpico

Autódromo

Linkin Park se presentará este 31 de octubre en Argentina. Foto: AP.

Objetos prohibidos

Armas de fuego o punzantes.

Pirotecnia / explosivos.

Sustancias ilegales.

Drones y cámaras fotográficas con lentes desmontables.

Bebidas de cualquier tipo.

Alimentos de cualquier tipo.

Fuegos artificiales.

Paraguas, mates, mochilas grandes.

Animales, a excepción de perros de compañía.

Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.

Cortes de tránsito

Si bien el Gobierno de la Ciudad no informó cortes de tránsito en la zona, aseguró que funcionará un operativo de seguridad que «incluirá la presencia de policías en puntos estratégicos para un ambiente seguro y organizado. Además, habrá agentes de tránsito para ordenar y agilizar el ingreso y egreso del evento».

Quién es Poppy, la cantante estadounidense que abrirá el show de Linkin Park

Poppy, cuyo nombre real es Moriah Rose Pereira, es una cantante, compositora y actriz estadounidense nacida en Boston. Con 30 años, se destaca por su estilo experimental que combina pop, metal y música electrónica. Su estética enigmática y robótica la llevaron a popularizarse en las redes sociales, especialmente en Youtube.

Poppy, artista estadounidense abrirá el show de Linkin Park en Argentina. Foto: Instagram.

La artista abrirá los conciertos de Linkin Park en su gira por Sudamérica. Además, se sumó a la banda en el escenario para interpretar la canción “One Step Closer” en varias presentaciones.

Setlist completo de Linkin Park: qué canciones suenan en su gira mundial

En el marco de su gira mundial “Zero World Tour”, el show de Linkin Park promete un repaso por sus grandes éxitos junto con nuevas composiciones y algunas sorpresas.

Se espera que la banda presente un setlist con más de veinte canciones que recorren distintos momentos de su carrera. Un repertorio con clásicos infaltables y una gran puesta en escena.

Somewhere I Belong

Points of Authority

Up From the Bottom

Crawling

From Zero

The Emptiness Machine

Act II

Creation Intro A

The Catalyst

Burn It Down

Over Each Other

Where’d You Go

Waiting for the End

Lies Greed Misery

Two Faced

Joe Hahn Solo

Empty Spaces

When They Come for Me / Remember the Name

IGYEIH

One Step Closer

Act III

Break/Collapse

Lost

Stained

What I’ve Done

Act IV

Kintsugi

Overflow

Numb

From the Inside

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Resolution Intro A

Papercut

In the End

Faint