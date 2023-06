Lionel Messi llegó a Rosario, pero sigue en duda su presencia en el partido despedida de Maxi Rodríguez

Luego del partido con la Selección argentina, la Pulga viajó a su ciudad natal para darle inicio a su merecido descanso.

Luego del partido contra Australia, Lionel Messi comenzó su viaje rumbo a Argentina.

Lionel Messi ya está en Argentina. El “Diez” viajó con dos compañeros de la Scaloneta rumbo a Rosario, donde lo estaba esperando Antonela Roccuzzo para ir a su hogar. Ya con la llegada del campeón del mundo se empezó a especular con sus próximos movimientos.

Messi hizo escala en Barcelona donde generó un gran revuelo junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi en un bar. Luego, los tres viajaron, directamente a la ciudad de Santa Fe, ahí se dividieron al pisar suelo argentino al rededor de las 3 de la mañana. Sin mediar palabras con la prensa, Lionel, se subió a su vehículo y abandonó el aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton.

De esta manera, “La Pulga” tendrá sus merecidas vacaciones junto con Antonela y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro en el barrio privado Kentucky de Funes.

Siguen las dudas sobre su presencia en la despedida de Maxi Rodríguez

Maxi Rodríguez organizó su partido despedida en el estadio de Newell’s para el próximo 24 de junio. En la fiesta que va a paralizar a gran parte de la ciudad, está invitado Messi. Aunque todavía no confirmó su presencia y se especula que diga presente, la Fiera reveló una graciosa charla con el futbolista de Inter Miami.

“Él me hizo recordar un poco que el 24 era su cumpleaños. Yo le dije ‘uh, la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la voy a tener que hacer el 24′, y me dice ‘boludo, es mi cumpleaños ese día’. Ahí me quedé porque la verdad no me acordaba”, soltó el exfutbolista entre risas.

La realidad es que la ilusión está intacta, incluso para el protagonista: “Ojalá que pueda venir y vivir lo que va a ser una fiesta porque esto va a ser una locura”.

Riquelme confirmó que Messi estará en su despedida

Un día después, es decir el 25 de junio, La Bombonera será sede para el encuentro homenaje para Juan Román Riquelme. El actual vicepresidente de Boca no dudó a la hora de hablar de Leo. “Messi va a estar”, confirmó. Y agregó: Para mí es un sueño. El jugador más grande de todos los tiempos para muchos. Tuvimos la suerte de tener a Maradona y a él y tuve la suerte de ser compañero de los dos. Va a jugar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo. Va a ser maravilloso. Seguramente lo va a disfrutar mucho”.