Lo de Milei es lamentable, cambió la motosierra por un patito”, dijo Melella

Por Radio Nacional Ushuaia, el gobernador Gustavo Melella analizó el panorama electoral actual, de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre e instó a la población a “tener prendido el sospechómetro” y “estar atentos a las especulaciones de ciertos grupos”.

El mandatario consideró que el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, “defraudó a sus seguidores y su gente. Les ha mentido. Decía ‘la casta tiene miedo’ y hoy está visitando a todos para que le tiren un voto”.

Asimismo, entendió que “el votante se siente defraudado, porque se da cuenta que si (a Milei) lo rascas un poco es una mentira. Se juntó con Macri, que destruyó nuestra

provincia. Ellos dicen que hay que sacar el Previaje, ¿cuánto turismo recibimos con el programa? Esto lo tienen que saber los de agencias de viaje, los hoteleros, los taxistas y remiseros”.

Melella manifestó que “los fueguinos tenemos que entender que, aunque estemos mal, los otros son muy malos para nosotros. Estoy convencido de que Sergio Massa es la mejor opción para la provincia. Tiene un sentido sobre hacia dónde debe ir la Argentina. Tiene una visión de desarrollo y generación de empleo. Prefiero el empleo a la venta de órganos; prefiero las pymes y comerciantes. Prefiero defender la industria nacional”.

Al mismo tiempo, expuso que “Sergio Massa representa la defensa de la industria fueguina; que nuestros pibes y pibas puedan ir a la universidad; que podamos seguir haciendo el hospital que necesitamos; que se sigan haciendo las obras de infraestructura ¿Qué empresa privada va a hacer una plaza para que los pibes y pibas jueguen? Ninguna, porque están para otra cosa. Las empresas deben generar empleo y desarrollo junto al Estado”.

Y afirmó que, pese a la situación económica, “hay movimiento de turistas, desarrollo y generación de empleo. Esto representa un mayor movimiento económico para todos. Es un contexto difícil, pero hoy lo vemos: vamos a tener más de 70 recaladas y continuamos ampliando vuelos”.

A esto se suma que “si no tuviéramos un problema con la importación la industria estaría mucho mejor. Con Fénix hay nuevas perforaciones en la provincia. No quiero el voucher y la privatización de la escuela; todos tenemos un subsidio en la tarifa eléctrica, porque debería valer 10 veces más y ellos quieren eso. La nafta tendría que valer 900 pesos y eso dispara todo. Esa es la Argentina que quieren Macri y Milei, no nosotros”.

“Hay que estar preparados y tener prendido el sospechómetro. Tenemos que estar atentos a las especulaciones de ciertos grupos ¿cómo no van a querer que la nafta salga 900 o 1000 pesos? Si hoy están ganando, imaginémonos si suben el precio. Por eso hay que tener un Estado presente que genere un equilibrio”.

También cargó contra Javier Milei por sus declaraciones contra Alfonsín y sentenció: “No le llega ni a los talones. Alfonsín tuvo que conducir el país con los militares clavándole los ojos en la nuca. Con lo que representaba salir de un proceso militar y condujo la democracia en una tempestad. Sí, hubo hiperinflación, pero porque lo desestabilizaban de cualquier manera: políticos, medios, grupos de poder. Deberían pedir disculpas, y no políticamente”.

En este sentido, llamó a defender la democracia que “tendrá aciertos y errores, pero da la posibilidad de vivir en paz y libertad. Nos dio la posibilidad de seguir creciendo; de decir y pensar lo que queramos; de vivir nuestras vidas sin que nadie pueda quitárnosla, como pasó con 30 mil personas. A la democracia hay que cuidarla siempre”.

Finalmente, indicó que “hay que poner a cada uno en su lugar, porque Argentina tiene que tener igualdad de condiciones. Uno tiene que decirles que no a los que hacen expresiones antidemocráticas. La expresión máxima de la libertad es la democracia”.

“Hay que rescatar la figura de Alfonsín y defender a ultranza la democracia”, concluyó.