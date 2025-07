Locura en Mar del Plata: la barra de Aldosivi a los facazos tumberos en plena popular durante el partido con Newell’s

A una semana de la presentación de «la vuelta paulatina» del público visitante en territorio bonaerense, difícilmente Aldosivi sea uno de los clubes que los reciba: durante el partido del sábado ante Newell’s, hubo una pelea que involucró a la barra con otro grupo y que la Justicia investiga si se trata de una facción o una banda dedicada a la venta de drogas.

Después del intrascendente 0 a 0 entre Aldosivi y Newell’s se viralizó un video en el que se distingue a dos personas atacando a un grupo con lo que parecen cuchillos. Sin embargo, cuando se conoció el parte policial que abrió la causa de averiguación por «lesiones leves», se consignó que las tres personas identificadas como víctimas habían sido atacadas con los caños de las banderas, afiladas como armas tumberas.

Una de las versiones que investiga la Justicia es que la pelea se ocasionó entre la barra brava y una banda dedicada a la venta de drogas. La otra, la más repetida: una pelea por el control de la barra oficial.

Violencia en la barra de Aldosivi: cuchillazos en la popular

Las personas que identificó la Policia como víctimas son tres adultos que promedian los 30 años y la particularidad es que ninguno ofreció datos para buscar al agresor y se negaron a aportar datos para esclarecer la ocurrido.

El parte informa el corte superficial en tórax de Matías Otero, de 36 años; uno en el pómulo izquierdo de Jonatan Luis Cayanau, de 34; y corte en el cuero cabelludo de Adrián Javier Cayanau, de 29.

«Las víctimas son asistidas por Ambulancia Servisa N° 60 a cargo del Dr. Zacarías Víctor el cual los asiste en el lugar, no trasladando a ninguno de estos. Instrucción en el lugar se identifican a las victimas las cuales no quieren declarar, ni instar acción penal. Asimismo no quieren aportar dato alguno de los agresores», se consigna en el parte de la Comisaría 16 de General Pueyrredón.

Enfrentamiento de hinchas de #Aldosivi en la popular del Minella.

Parte oficial Aprevide

Hubo tres hombres heridos:

36 años: corte superficial en el tórax

34 años: corte en pómulo izquierdo

29 años: corte en el cuero cabelludo.

La Aprevide ya habría identificado a más de un agresor y esperan que en esta semana se amplíe la nómina para dictar la prohibición de concurrencia. Las autoridades del club marplatense se pusieron a disposición del organismo para el reconocimiento en las cámaras de circuito cerrado con las que centran la investigación.

En tanto, estudian prohibir el ingreso de aquellas banderas portadas con caños del tipo PVC y dejar pasar aquellas que se sostengan con material de mayor grosor, difícil de romper y afilar para usar como armas. Además, no le permitirá a la barra el ingreso de bombos, como una suerte de castigo por el comportamiento del sábado.

Los antecedentes de este tipo para el Tiburón no son pocos. En 2022 cuando los jugadores regresaron al predio tras una derrota, encontraron varios de los autos atacados con bombas molotov.