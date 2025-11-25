Los abuelos de Anna Kepner, la adolescente que fue asesinada en un crucero en el Caribe, rompieron el silencio: qué dijeron sobre el principal sospechoso

Lo que se suponía iban a ser unas vacaciones familiares paradisíacas a bordo del crucero Carnival Horizon, tuvo un final trágico y desconcertante. Mientras el FBI investiga el homicidio de Anna Kepner, la adolescente de 18 años que fue hallada muerta en su camarote, los abuelos paternos de la joven brindaron un emotivo testimonio y revelaron cómo fue la cronología del último día que la vieron con vida.

En medio de la conmoción, Barbara y Jeffrey Kepner concedieron una entrevista televisiva a ABC News, donde con profunda tristeza hablaron del crimen para honrar la memoria de su nieta.

La familia ensamblada de Anna Kepner: su hermano, su padre, su madrastra y sus tres hermanastros.

«Esta fue la primera vez que viajamos todos juntos, y queríamos que fuese una tradición, hacerlo una vez por año, como una oportunidad para estar en familia», revelaron.

El 2 de noviembre se embarcaron en Miami junto a su hijo, Christopher Kepner -el padre de la joven-, el hermano menor de Anna, su madrastra y sus tres hermanastros. El regreso estaba previsto para el 8 de noviembre, luego de haber recorrido varias playas del Caribe.

«La noche del jueves 6 de noviembre Anna no se sentía bien. Tenía un poco de dolor por sus aparatos dentales, así que no quiso cenar, y se fue a descansar un rato a su cuarto; después volvió a bajar y estuvimos jugando juntas en el casino, nos despedimos, me dijo: ‘Los amo, los veo mañana’, y nunca más la volvimos a ver», expresó Barbara Kepner.

Anna Kepner, la joven de 18 años que fue hallada muerta en su camarote. (Foto: Instagram @anna.kepner16)

Al día siguiente Anna no se presentó a desayunar, y oyeron una alerta médica por los altavoces del barco, destinada a todos los pasajeros. «Reconocí el número de la habitación, supe que era la de Anna y sus hermanos, así que recé por que no fuese nada grave», comentó Jeffrey Kepner.

Luego confirmó la devastadora versión de cómo fue hallado el cuerpo y la causa de muerte. «Una empleada de limpieza retiró el colchón para cambiar las sábanas y la encontró debajo de la cama del camarote, envuelta en una manta y tapada con chalecos salvavidas», relataron.

La causa de muerte y el principal sospechoso del homicidio de Anna Kepner

Según las conclusiones preliminares de los médicos forenses, la joven de 18 años murió por asfixia. «Nos llamaron para informarnos cómo había muerto, por una maniobra que se llama ‘llave de barra’ que consiste en sostener con el brazo a alguien por el cuello, y por lo menos ahora sabemos qué le pasó, pero nada nos devolverá a nuestra bebé», dijeron consternados los abuelos de la adolescente.

En el informe de la autopsia los especialistas anticiparon que los dos moretones en el costado de su cuello de la joven resultan consistentes con la causa del deceso. También indicaron que no hallaron indicios de agresión sexual ni drogas ni alcohol en el organismo de Anna, pero restan los informes completos de toxicología para confirmarlo.

Durante el reportaje también hablaron de la acusación hacia el hermanastro de Anna, un joven de 16 años, que fue señalado como el principal sospechoso del homicidio.

«Él estaba destrozado, era un desastre emocional. Ni siquiera podía hablar cuando lo interrogaron. No podía creer lo que había pasado y ese mismo día fue hospitalizado para observación psiquiátrica, y luego fue dado de alta», reveló la abuela Kepner.

«Lo oí decir con sus propias palabras, que no recuerda lo que pasó; y creo que, para él, esa es su verdad», lamentó. El adolescente fue identificado con las iniciales «TH» en los documentos judiciales, para proteger su identidad, e indicaron que permanece al cuidado de un familiar de su madre, mientras continúan las pericias.

La pregunta inmediata que se hicieron ambos fue: «¿De qué nos perdimos?». Aseguraron que no detectaron ninguna señal incómoda o de potencial peligro entre ambos.

«Nos hospedamos en tres camarotes. Las dos niñas más pequeñas se quedaron en la habitación con nuestro hijo y su esposa, y los tres adolescentes decidieron entre ellos que querían compartir la habitación, pero como nosotros teníamos una habitación grande les dijimos que sino querían estar juntos teníamos una cama extra para usarla cuando quisieran», reveló la abuela de Anna.

La familia Kepner viajaba en el buque Carnival Horizon desde Miami al Caribe.

«Siempre fuimos de los que piensan que los lazos familiares son más que la sangre y aunque somos una familia ensamblada, no existían las diferencias; nuestra dinámica es que todos somos una familia, y ellos eran como hermano y hermana, como dos guisantes en una vaina», insistió.

Recordaron que cuando el padre de Anna se volvió a casar en terceras nupcias, ellos le dieron la bienvenida a los tres hijos de su nueva esposa y enseguida los trataron como a sus demás nietos.

«Los amamos tanto como al resto de nuestros nietos. Nos decían ‘Memaw’, y ‘Peepaw’, nos decían que nos querían, así que realmente no entendemos qué nos perdimos», manifestaron.

Cómo era la relación de Anna Kepner con su hermanastro de 16 años: «Fue el único visto en salir y entrar del camarote»

Anna era originaria de Titusville, Florida, y estaba a punto de unirse a la Marina de Estados Unidos. Amaba pasar tiempo en altamar y quería ser oficial canina.

«Esa niña era poderosa, tenía un propósito, grandes planes para su futuro, y estábamos ansiando verla crecer», expresaron sus abuelos. La adolescente incluso presentó las pruebas de admisión antes del viaje, donde aseguraba que esperaba ayudar a la comunidad a través de su carrera.

«Era una joven independiente y llena de energía, que se graduaría de la preparatoria en mayo, y todavía me despierto viendo el horror que vi cuando entré a su habitación», relató el abuelo Kepner.

Anna junto a sus abuelos paternos, Barbara y Jeffrey Kepner. (Foto: Instagram @anna.kepner16)

«Bastaba con mirarla para saber que se había ido», dijo entre lágrimas. «Lo último que recuerdo de esa mañana es que simplemente grité, no podía parar de gritar», agregó su esposa.

«Con mis nietos, tengo una sola regla: que sean sinceros conmigo, así como yo soy con ellos, que sea lo que sea, lo resolveremos. Anna jamás me comentó que se sentía incómoda con su hermanastro», indicó la abuela Kepner, en respuesta a los impactantes dichos del exnovio de su nieta y su exsuegro.

Barbara Kepner: «El único responsable es quien estuvo en esa habitación con Anna». (Foto: Captura YouTube @ABCNews)

Sin embargo, al confirmarse que las imágenes de las cámaras de seguridad y los registros de las tarjetas de acceso muestran que el joven de 16 años fue el único en entrar y salir de la habitación horas previas al homicidio, las autoridades ratificaron que sigue siendo el principal sospechoso del crimen.

Cuando les preguntaron qué impresión tenían del hermanastro de Anna, respondieron: «Es un buen estudiante, jugaba el fútbol en su escuela, y creemos que tenía demonios que arrastraba de su pasado y trataba de lidiar con ellos».

Con sus dichos hicieron referencia al conflicto legal paralelo de la madrastra de Anna, Shauntel Hudson, que acusó a su exesposo y padre de sus tres hijos, Thomas Hudson, de abuso doméstico y físico contra sus dos hijos menores.

Anna Kepner quería ser oficial de la Marina y especializarse en adiestramiento canino. (Foto: Instagram @anna.kepner16)

«Pase lo que pase, la única persona responsable es la que estaba en esa habitación con Anna, el único al que se lo vio entrar y salir de ese camarote. En resumen, él hizo algo. Diga lo que diga la ley, no voy a abogar por nada más ni nada menos, y la culpabilidad o no la decidirán los tribunales», sentenció la abuela de la joven.

«La pregunta más dolorosa e importante es el por qué. Y es la respuesta que no sé si alguna vez obtendremos. Espero que podamos sanar, porque de alguna manera sentimos que perdimos no a uno, sino a dos de los niños de la familia; no importa lo que descubramos, nada nos los devolverá», reflexionó el abuelo Kepner.

La última publicación de Instagram de Anna Kepner y la versión de su exnovio

En el día del funeral de la joven, Joshua Westin, su exnovio, declaró al noticiero WESH, emitido en Florida, Estados Unidos, que creía en la hipótesis de los investigadores.

La última publicación de Anna Kepner en su cuenta de Instagram.

«Hubo indicios antes de esto. Anna se quejaba de sentirse incómoda con él desde hace meses», aseguró. Su padre, Steven Westin, avaló a su hijo y dijo que la joven le tenía miedo a su hermanastro.

«Ese chico siempre llevaba consigo un cuchillo grande, estaba obsesionado con ella y una vez quiso subirse encima de ella mientras mi hijo charlaba con ella por FaceTime», reveló el exsuegro de la joven.

La pareja de adolescentes se había separado recientemente y el Instagram de Anna, que era público, lo reflejaba en su última publicación a través de sus stories. Compartió una selfie frente al espejo, titulada: «Mereces ser feliz, y si no es conmigo no importa».