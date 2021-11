Los diputados Sergio Massa y Mabel Caparros entregaron mención de honor a Estela de Carlotto

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, y la diputada nacional Mabel Caparrós entregaron la mención de Honor “Diputado Nacional Juan B. Alberdi”, a la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto.

Buenos Aires.- En el acto que tuvo lugar este miércoles por la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos, del Congreso Nacional, estuvieron presentes los concejales de Río Grande Myriam Mora, Javier Calisaya, Walter Campos, Diego Lasalle, Pablo Llancapani, Walter Abregú, y Hugo Martínez, como así también participó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y el Ministro de Justicia Martín Soria.

El acto se llevó adelante a partir de las 15 horas en el salón de los Pasos Perdidos y durante el mismo, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y la diputada nacional Mabel Caparrós, hicieron entrega de la mención de Honor “Diputado Nacional Juan B. Alberdi”, a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, figura trascendental en la historia de nuestro país en la lucha por los derechos humanos.

Estela de Carlotto es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, desde hace 44 años ha bregado por consolidar el «Nunca Más», férrea defensora de los derechos humanos y trabajadora permanente por la recuperación de la historia de nuestro país.

Ha contribuido en gran manera a la búsqueda, recuperación, restitución y revinculación de nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico – militar.

La mención de Honor ‘Diputado Juan Bautista Alberdi’ constituye el máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Diputados de la Nación.

“Este es el reconocimiento más importante que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, para una figura que es parte de la historia de los Derechos Humanos. No me puedo imaginar la lucha de los Derechos Humanos en Argentina sin Abuelas De Plaza De Mayo”, dijo Caparrós.

Al respecto agregó que Estela “representa la totalidad de Abuelas, de las mujeres buscando a sus hijos primero, y cuando no pudieron saber nada de sus hijos, fueron por sus nietos. Ella representa la lucha de las mujeres en este caso, por aquellos que perdieron o los robó la dictadura, en otro caso es la lucha de las mujeres por sus derechos y por otras cuestiones, Estela es la síntesis de todo esto”.

La diputada también señaló lo que significa la lucha de Estela de Carlotto a nivel personal señalando que “tengo un hermano desaparecido y me imagino que mi madre, que ya había fallecido en esa época, hubiera estado marchando con ellas, esto también representa parte de mi historia y uno la comparte de una manera distinta, con duelos no resueltos y el dolor no resuelto de tanta gente en Argentina”.

Sergio Massa definió el reconocimiento a Estela como “el premio a la luz. Cuando uno la escucha a Estela y ve esa mirada, lo que ve es un ser que le puso luz a la etapa más oscura de la Argentina”.

Y destacó que la Presidenta de Abuelas logró “transformar el sueño de memoria, verdad y justicia, con amor y no con venganza. Un ejemplo para las futuras generaciones”.

En su discurso, Carlotto puso el acento en “cómo las mujeres tenemos una fuerza infinita cuando nos tocan a los hijos”.

“Me quisieron matar, pero no tuve miedo, porque eran las mismas balas que tenía Claudia cuando le hicieron la exhumación”, relató.

Por último manifestó que “tenemos una fuerza que se está conociendo ahora con los reclamos por la igualdad, por eso quiero compartir esta mención con las mujeres que no son conocidas. Hoy me llevo más fuerzas, me siento más joven y más feliz”, concluyó.