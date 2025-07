Los hijos de Locomotora Oliveras destaparon una pelea familiar con su tío: «Pasó por encima de nuestra palabra»

El último parte médico de Alejandra «Locomotora» Oliveras (47) entregó datos positivos para la recuperación de la exboxeadora, que lleva 12 días internada tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. Tras esa luz de esperanza, sus hijos rompieron el silencio. «Es una luchadora», dijo Alejandro. Su hermano, Alexis, se refirió al cambio en las perspectivas sobre la salud de su mamá: «Hace una semana era una cuestión de vida o muerte».

«Estamos mejor, estos últimos partes son esperanzadores. Al principio no entendíamos de qué se trataba. Eran distintos pronósticos, cada uno con su tinte. Pero ahora estamos mejor, contentos, se ve reflejado en la fuerza física y espiritual de mi mamá. Está mejorando poquito a poquito», dijo Alejandro.

Señaló que la carrera deportiva de Locomotora es «algo favorable», ya que entrenaba hasta «dos veces al día, no toma alcohol, come sano». Y remarcó: «Está evolucionando bastante bien. Es una luchadora».

Por su parte, Alexis destacó una de las novedades sobre la salud de Oliveras. «Estamos muy contentos con este último parte, que se vio reflejado que se sacó un poco el respirador. Hasta hace una semana hablábamos de un parte de vida o muerte. Y ahora estamos con mucha más esperanza», dijo en diálogo con la señal TN.

El último parte médico que entregó el Hospital José María Cullen, de Santa Fe, sostuvo que la exboxeadora y convencional constituyente provincial electa «evoluciona hemodinámicamente estable» y agregó que «respecto a la evolución neurológica, mantiene períodos de respuesta motora y apertura ocular, tanto espontánea como a la orden».

Alejandra Locomotora Oliveras sigue internada con pronóstico reservado. Foto Facebook

Ante el cuadro estable, los médicos comenzaron a retirarle la asistencia respiratoria mecánica, de manera paulatina. «Su pronóstico continúa siendo reservado», indicaron.

Alejandro comentó que trabaja codo a codo con su mamá, en cuestiones comerciales. «Es como se muestra: una locomotora, enérgica, no para. Es una máquina, no paramos nunca», expresó el joven, que vive en Buenos Aires.

Su hermano, Alexis, estudia en Santa Fe. «Cuando viene por acá, comparte conmigo», dijo sobre su relación con Oliveras.

Locomotora Oliveras, el parte médico «increíble» y las discrepancias familiares

«El momento del parte fue increíble. Los partes anteriores eran desastrosos, eran un gancho al hígado y a la cabeza. Ahora, con esto de que puede respirar casi por sí sola, hacen pruebas de tres, cuatro horas, y ella respira… Es increíble para nosotros», siguió Alejandro.

«Estamos con el corazón en la mano. Hay que estar fuertes por ella y por nosotros. Apoyarla, teníamos mucha fe que se iba a recuperar», retomó Alexis.

Jesús Oliveras, el hermano de la «Locomotora».

Cuando les comentaron que la familia parecía estar unida ante la delicada situación de Locomotora, Alejandro tomó la voz para ventilar «discrepancias» con un tío.

«Con respecto a la familia unida, hay muy buena relación con nuestros tíos, en general, pero últimamente hay una discrepancia con Jesús, que salió a hablar», reconoció sobre el hermano de Oliveras, que días atrás relató cómo fueron los instantes previos al ACV.

«En un primer tiempo no dábamos noticias porque estábamos muy consternados, no era momento de salir a dar entrevistas. Llamé a todos mis tíos y dijimos ‘Paren un poco, no vamos a dar notas hasta estar un poco más enteros emocionalmente’», dijo Alejandro.

Apuntó directamente contra Jesús. «Él no respetó eso, empezó a dar notas, empezó a pedir convocatorias, cosas que nosotros no aprobamos. No es el momento ni es el lugar. El Cullen tiene muchos profesionales y hay otras familias que hay que respetar. No es para juntarse», expresó el joven.

«Pasó por encima de nuestra palabra. Nosotros somos los que la estamos cuidando a mi madre. La defendemos a capa y espada. Damos la vida por nuestra vieja», añadió. Y puntualizó que entre Locomotora y Jesús la relación se rompió hace años.