Los inoxidables del fútbol argentino: Insaurralde, Carranza, Bologna y Sosa, los cuarentones que se sostienen en la Liga Profesional

Ángel Amadeo Labruna, máximo goleador del fútbol argentino, tenía 41 años cuando jugó su último partido en 1959. Hugo Orlando Gatti, arquero, ostentaba 44 años cuando disputó su último encuentro en Boca, en 1988. Eran excepciones de longevidad. En cambio, ahora no sorprende ver a un jugador de más de 40 años que se transforme en una de las figuras de un partido en el fútbol argentino.

Pasó con el defensor Juan Manuel Insaurralde (41 años), en la victoria de Sarmiento por 1-0 en el Monumental. Sucede cada vez que José Ernesto Sosa (40 años), en Estudiantes, da pinceladas con su calidad intacta para el disfrute de los hinchas propios y ajenos. Hay partidos en que los arqueros parecen pibes, como Enrique Bologna de Defensa (42) y Jorge Carranza de Aldosivi (44 y nuevo récord de longevidad en Primera División). Son los cuatro futbolistas que en el actual Clausura tienen más de 40 años, sobre un total de 1064 jugadores activos entre los 30 planteles.

No habrá ningún otro jugador que antes de la finalización de la temporada llegue a las cuatro décadas. Enzo Pérez, de River, el que sigue en la lista, cumplirá 40 el 21 de febrero del año que viene. En el rango que encabeza el volante de River, es decir, entre los que tienen 35 y 39 años, hay 71 jugadores, un 7 % del total. Por otro lado, son 245 los futbolistas con más de 30 años, es decir, el 23 % de los protagonistas del torneo.

El anterior relevamiento realizado por Clarín, en agosto de 2018, arrojó que el 25 % de los jugadores entre los 26 equipos que iban a jugar la Superliga 2018/19 tenían más de 30 años. En la comparativa con las décadas anteriores, la edad promedio se había duplicado. Mientras que en el Apertura 98 solo el 9,36 % superaba los 30 años (53 de 566 futbolistas), en el inicio del Apertura 2008 la cifra había aumentado a 13,2 % (82 de 617 jugadores). Siete años después, si bien bajó dos puntos porcentuales, hay cuatro equipos más y en algunos clubes, a cuatro fechas del final, empiezan a debutar muchos juveniles, que baja el promedio de edad general.

Deportivo Riestra, líder de la zona B, es el equipo que cuenta con más futbolistas mayores de 30 años: 15, pero todos entre 30 y 34 años. El goleador Jonathan Herrera es el mayor, con 34; Mateo Ramírez y Nicolás Caro, Cristian Paz y Rodrigo Sayavedra tienen 30. Los otros que tienen más de 10 son Boca (13), Lanús, River, San Martín de San Juan y Vélez (12), Belgrano (11) y Newell’s (11).

Como el 77 % de los jugadores son menores de 30 años, el promedio de edad del torneo es de 26 años. Los planteles más veteranos son los de San Martín de San Juan, con 28 años y 4 meses, y Deportivo Riestra, con 28 años y 2 meses. El más joven es el de Godoy Cruz, con 24 años y un mes. También tienen menos de 25 años Talleres de Córdoba (24 años y 7 meses) y San Lorenzo (24 años y 9 meses).

Lo que sucede en el fútbol argentino también es un fenómeno mundial. Y los dos máximos exponentes de la longevidad son los dos máximos goleadores de la historia: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués tiene 40 años, juega en el Al Nassr de Arabia Saudita y acumula 948 goles en 1291 partidos. El rosarino, con 38 años, despunta el vicio en el Inter Miami de Estados Unidos, y suma 886 tantos en 1129 encuentros. Y no paran de jugar y de hacer goles. Son inoxidables.