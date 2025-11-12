Los peores rumores sobre “Golden Girls” eran verdad: la pelea de Betty White a los gritos con esta coestrella y su “amistad” en la televisión

Durante casi cuatro décadas, Golden Girls se mantuvo como una de las comedias más influyentes de la televisión estadounidense. La serie, protagonizada por Betty White, Bea Arthur, Rue McClanahan y Estelle Getty, rompió moldes al mostrar la vida de mujeres mayores con un humor inteligente y sin tapujos, conquistando al público desde su estreno en 1985.

Pero detrás de la sonrisa perfecta y los aplausos del público se escondía una tensión real. Betty White y Bea Arthur, dos de las estrellas más queridas del elenco. Aunque mantenían una relación profesional sólida frente a las cámaras, la historia dentro del set era muy diferente.

En el marco del 40° aniversario de la serie, un especial de ABC News Studios que se estrenó el 11 de noviembre reveló detalles inéditos y algunos de los episodios más conflictivos entre las dos actrices.

La pelea que dividió a Betty White y Bea Arthur en “Golden Girls”

Durante años, circularon rumores sobre la tremenda enemistad entre Betty White y Bea Arthur. Parece que se odiaban tanto como Dorothy Zbornak y Rose Nylund —los personajes que inmortalizaron en la pantalla chica— se querían.

Resultó que los comentarios no eran chismes de pasillo. La coproductora Marsha Posner Williams contó que recibía llamadas de Arthur quejándose de White: “Un día me llamó y me dijo: ‘Me encontré con esta mujer en el supermercado. Voy a escribirle una carta’. Le respondí: ‘Bea, hazte un favor, léela en voz alta y después, tírala’”.

Esta fotografía de archivo del 25 de diciembre de 1985 muestra a las estrellas de la serie de televisión «Las Chicas de Oro» durante un descanso en la grabación en Hollywood, California. De izquierda a derecha: Estelle Getty, Rue McClanahan, Bea Arthur y Betty White. (AP Photo/Nick Ut, File)

El conflicto estalló durante la grabación del episodio 11 de la segunda temporada, “Twas the Nightmare Before Christmas”, de 1986. Barry Fanaro, guionista de la serie, recordó: “Escuchamos gritos detrás del escenario. Esa fue la única vez que pelearon”.

Para aliviar el ambiente entre las dos coestrellas, el equipo técnico preparó una broma: un calendario con fotos provocadoras de los trabajadores. “Eso cortó toda la tensión. Bea se rio muchísimo”, añadió el productor Tony Thomas.

Sin embargo, las diferencias continuaron. Según Today, Arthur se irritaba cuando White rompía el personaje para interactuar con el público. “Bea intentaba concentrarse y ahí venía Betty, amada por todos”, explicó el guionista Mitch Hurwitz. El coproductor Jim Vallely sostuvo que Arthur se sentía incómoda porque White recibía más aplausos durante las grabaciones.

El escritor Stan Zimmerman, autor del libro sobre comedias televisivas The Girls: From Golden to Gilmore (2024), afirmó que Arthur veía a White como “hipócrita”. “A Bea le gustaban las personas reales”, escribió, agregando que fue la única del elenco que rechazó continuar después de la séptima temporada.

Betty White fue una de las actrices y comediantes más queridas del cine y la televisión. (Foto Robyn BECK / AFP)

Pese a las tensiones, en el set reinaba el profesionalismo. “Cuando se encendía la luz roja, no había más profesionales que ellas”, aseguró Marsha Posner Williams en el especial de ABC. En cualquier caso, durante su vida, ninguna de las dos actrices hizo pública su conocida rivalidad. Bea Arthur murió el 25 de abril de 2009 y Betty White, el 31 de diciembre de 2021.

Cómo ver “Golden Girls: 40 años de risas y amistad” a través de Disney+

De acuerdo con ABC News, el especial “Golden Girls: 40 años de risas y amistad” estará disponible desde el 12 de noviembre en streaming a través de Disney+ y Hulu.

El especial de ABC News revive escenas inéditas y entrevistas con quienes hicieron posible un clásico que aún conquista a nuevas generaciones.

El programa recorre desde los inicios de Golden Girls hasta su consagración como fenómeno global. Combina material inédito, entrevistas y un repaso por los mejores momentos de Dorothy, Rose, Blanche y Sophia, con una mirada nostálgica que reivindica el valor de la amistad y el humor.

La producción de ABC News Studios y 20/20, con Melia Patria y Janice Johnston como productoras ejecutivas, invita a redescubrir una serie que marcó generaciones y sigue inspirando a nuevas audiencias cuatro décadas después de su estreno.