Los Pumas, con equipo confirmado para la revancha con Sudáfrica en el Rugby Championship: Contepomi mete siete cambios para el duelo en Twickenham

Felipe Contepomi confirmó su versatilidad y amplitud de panorama como entrenador de Los Pumas. Después de la abrumadora derrota ante los Springboks en Durban por 67-30, realizó siete cambios entre los titulares y dispuso una rotación en el fondo que muestra una posible configuración del equipo fuera de lo esperado.

En Twickenham, porque el seleccionado argentino será local en Londres el sábado 4 de octubre a las 14 con transmisión de ESPN, se espera un partido con la misma intensidad física ya que Sudáfrica necesita, además de ganar, obtener el punto extra para retener su corona en el Rugby Championship.

Por eso, además de los XV, Contepomi repite una disposición de seis forwards y dos backs para el banco. Sin embargo, pateó el tablero en otros aspectos. Porque los cambios son siete, pero con la rotación de intérpretes para el funcionamiento del fondo, potencia las modificaciones.

Pero principalmente disuelve el binomio Albornoz-Carreras como variables de la camiseta 10. Y aunque convoque como reemplazo médico a Gonzalo Betranou, lo deja afuera de los 23. Contepomi sabe lo que el mendocino puede dar y cómo entiende su plan de juego, no necesita verlo pero si tenerlo si se produce una lesión previa al kick off.

Bautista Delguy, uno de los que vuelve al XV de Los Pumas. Foto: Brian Lawless / PA via AP.

Contepomi parece confirmar en la primera línea un núcleo inamovible. En la segunda, en cambio, será otra con los ingresos de Guido Petti por Franco Molina y Pedro Rubiolo en lugar de Lucas Paulos.

En la tercera, mantuvo a Pablo Matera y Marcos Kremer, pero Santiago Grondona ingresa por Joaquín Oviedo. La baja por lesión de Gonzalo García demandó el ingresó de Simón Benítez Cruz, quien fue suplente la semana pasada.

La gran novedad es la salida de Mateo Carreras, el wing tucumano, para que Gerónimo Prisciantelli se convierta en apertura sin que Santiago, el cordobés que jugó con la 10 en la espalda los últimos tres partidos, deje el equipo. El cambio se explica con un enroque.

Con Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras jugará de full back, pero Juan Cruz Mallia tampoco dejará el equipo, sino que usará la 11 y se moverá como wing. En el centro los cambios son más convencionales: Justo Piccardo reemplaza a Lucio Cinti y Bautista Delguy a Rodrigo Isgró.

El 6×2 del banco tendrá a Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró. Otra vez Contepomi puede reemplazar completa la primera y segunda línea o reforzar la tercera, con otros enroques durante el partido.

Felipe Contepomi y las últimas indicaciones antes del conque con Sudáfrica.

En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen el recientemente retirado Agustín Creevy con 51, Lisandro Arbizu 48; Hugo Porta, 38 y Agustín Pichot, 31.

Tras la finalización del Rugby Championship, la agenda de los Pumas se completará en 2025 con la ventana de noviembre que terminará de ordenar las posiciones en el ranking de la World Rugby que determinarán las cabezas de serie de cada grupo en el Mundial.

Antes de la revancha ante Sudáfrica, Argentina se ubica en la sexta posición, la última que permite inaugurar un bombo y esperar por los rivales, pero su status puede variar según cual sea el resultado.

Un triunfo ante los Springboks –independientemente del punto bonus-le permitirá defender el lugar y llegar a los encuentros de Escocia, Gales e Inglaterra de noviembre en la posición de privilegio.

Pero si Los Pumas caen ante Sudáfrica pero Australia no le gana a los All Blacks, tampoco perderían el sexto puesto. El escenario solamente cambia si se repite el traspié argentino, pero además los Wallabies ganan.

Así formarán Los Pumas contra Sudáfrica

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallia; Gerónimo Prisciantelli, Simón Benítez Cruz, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera; Pedro Rubiolo, Marcos Kremer, Pablo Matera; Pedro Rubiolo, Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capt), Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Augustin Moyano, Rodrigo Isgro.

Entrenador: Felipe Contepomi (ARG).