LOS SELECCIONADOS FUEGUINOS DE VÓLEY REALIZARON SU ÚLTIMA CONCENTRACIÓN DE CARA A LOS JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA

Con la mirada puesta en la conformación del equipo definitivo para los Juegos Binacionales de la Araucanía, los seleccionados provinciales de vóley masculino y femenino llevaron a cabo una intensa concentración en las instalaciones de la Casa del Deporte en Ushuaia.

Los entrenamientos, bajo la dirección técnica del head coach de las selecciones fueguinas, Sebastián Fernández, consistieron en una rigurosa rutina de doble turno en cancha. El combinado femenino, además, disputó un partido amistoso de preparación que permitió al cuerpo técnico corregir situaciones específicas de juego.

Fernández, quien una vez más viajó para trabajar de manera presencial con los deportistas, evaluó positivamente la concentración y señaló: «La intención es llegar de la mejor forma a los Juegos; ésta es la última puesta a punto de cara a la competencia. Las chicas están completas y en los varones tenemos algunas ausencias porque están jugando la Copa Argentina».

El estratega destacó el cumplimiento del plan de trabajo anual y la coordinación con la Secretaría de Deportes: «Se realizó a lo largo del año toda la planificación prevista, todavía quedan unas semanas para el viaje, pero el trabajo fue el pensado».

Tras las sesiones de entrenamiento, el responsable de los seleccionados mostró su satisfacción y proyectó altas expectativas para la cita en La Pampa: «El objetivo es poder mejorar la campaña anterior y acceder a los puestos más altos posibles según nuestras condiciones».

Esta concentración marcó la última actividad preparatoria del equipo provincial. Durante esta semana, los cuerpos técnicos de ambas ramas realizarán el corte definitivo para confeccionar la lista final de jugadores y jugadoras que representarán a Tierra del Fuego en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán del 6 al 12 de diciembre.