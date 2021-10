“Los sonidos del silencio”: el sentido posteo de Toto Kirzner tras contar que sufrió abusos cuando tenía 7 años

Luego de la repercusión que tuvo su testimonio, el actor realizó un descargo en su cuenta de Instagram. Además, su hermana Flor Torrente le dedicó una publicación conmovedora.

Toto Kirzner se refirió al fuerte testimonió que brindó en «PH: Podemos Hablar».

Invitado a PH: Podemos Hablar (Telefe), Toto Kirzner contó que sufrió dos abusos sexuales cuando tenía 7 años. Luego de que Andy Kusnetzoff le preguntara “a qué momento le gustaría volver”, el actor aseguró que desería encontrarse consigo mismo para evitar el primer encuentro que tuvo con el abusador. “Yo hoy en mi vida privada y personal estoy muy tranquilo hablando del tema”, remarcó.

Después de la enorme repercusión que tuvo su testimonio, Toto hizo un posteo alusivo en su cuenta de Instagram. En la publicación en cuestión se puede ver una captura de su presencia en el programa de televisión, mientras se reproduce la canción “The Sounds of Silence” (“Los sonidos del silencio”) de Simon & Garfunkel. La canción es uno de los clásicos del dúo norteamericana, que comienza con la frase “hola oscuridad, mi vieja amiga”.

Luego de la repercusión que tuvo su testimonio, el actor publicó una canción alusiva en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, orgullosa de cómo su hermano se refirió a la terrible situación que vivió cuando era un nene, Flor Torrente le dedicó unas palabras en las redes sociales. “Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró. Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas más de las que pensé”, sostuvo.

La actriz remarcó que su madre, Araceli González, les enseñó a ambos que jamás deben callar. “Primero creo que es importante, como dice mamá, acomodar los cajoncitos, y guardar cada cosa en su lugar. Agradezco profundamente todo lo que mamá nos dio. Una gran responsabilidad y una gran enseñanza: ser valientes, confiar en nosotros, ir por aquello que creemos”, añadió.

Y concluyó: “Sos muy valiente bebe, sé que muchas personas del otro lado se sienten identificadas contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño. Valen la pena esos 3 herpes. Te amo con todo mi ser, no podría decir cuanto, pero si con cada pedacito de mi cuerpo. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias. Los amo y me siento muy agradecida de la familia que elegimos”.

“Me fui corriendo y llorando y el tipo después me saludaba como si nada”: el testimonio de Kirzner

Este sábado en PH, el hijo de Araceli González y Adrián Suar brindó un fuerte testimonio. “Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más”, explicó sin dar mucha más información en el “punto de encuentro” de PH.

Para enfocar el relato, el conductor del ciclo lo interrumpió y trató de comprender a que venía esa frase. “¿Pero por qué eso? No entendí”, le dijo. Y en ese momento, visiblemente nervioso, Toto empezó su relato. “Quizá estoy cometiendo un error diciéndolo acá, no lo sé. No sé ni cómo se dice, no sé ni cómo se anuncia, pero en dos oportunidades abusaron de mí”, afirmó.

“Yo quería ir a la casa de mi amigo y tenía 7 años. Yo vivía en zona norte y nosotros habíamos alquilado una casa, antes de tener la casa en la que mi vieja vive, habíamos alquilado una casa donde estaba laburando una persona. Yo no la había visto tanto”, apuntó.

Y añadió: “Yo estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llegó me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades. Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro, yo soy una persona bastante intuitiva”.

Sin entrar en “detalles horrorosos”, tal como él mismo los definió, Kirzner se refirió al abuso sexual. “Finalmente ocurre… Me arrastra hasta la cama, ocurre, pasan cosas horribles”, apuntó. Y agregó: “Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Lo veía cada tanto, él me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más”.

Ese tiempo fue realmente una pesadilla para Toto. “Era alguien conocido. El tipo iba a los lugares que yo frecuentaba, lo saludaban diciéndole ‘Kike’ y yo estaba ahí. Era un psicópata”, reflexionó.

El momento en que Toto Kirzner le contó a Araceli González que había sido abusado

Una vez que terminó de describir los momentos que atravesó, Toto se refirió a la noche en la que le contó a su madre que había sido abusado cuando era menor de edad. “Salió repentinamente, yo estaba viendo el noticiero. Me empiezan a agarrar ataques de pánico, me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿Te pasó algo a vos?’ y ahí le dije”, recordó.

Toto Kirzner junto a Araceli González.

Frente a esa situación, Araceli González y Adrián Suar se reencontraron para decidir cuál era la mejor manera de llevar adelante esa situación. “Me acuerdo que mis papás me dieron la opción, me dijeron ‘ya sabemos dónde está, qué querés hacer’. A mí naturalmente me salió decir ‘ya está, ya pasó’. Y estoy bien”, sostuvo el actor.

Aunque no estaba seguro si hablar sobre los abusos que sufrió, el actor aseguró sentirse muy cómodo con haber tratado el tema en televisión. “Lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Sé que hay gente que va a decir ‘me pasó lo mismo’”, expuso. Y, al final, lamentó que millones de chicos sufran abusos. “Mi psicólogo me dice ‘es pandémico’”, sentenció.