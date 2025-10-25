Lourdes Fernández reconoció haber consumido alcohol y cocaína: imputan a su ex por privarla de la libertad

Leandro Esteban García Gómez (46) pasó la noche del jueves en la Alcaidía Central de la Policía de la Ciudad después de quedar detenido tras un violento episodio que involucró a su ex pareja, la cantante Lourdes Fernández (44), de Bandana. Este viernes por la tarde, él fue indagado por la Justicia y dio su versión de los hechos, aunque no respondió preguntas.

Después de un día de denuncias, angustia y preocupación de la familia de la artista, el juez Santiago Bignone ordenó un allanamiento en el que finalmente la encontraron. Lourdes, que no tenía contacto con su familia ni sus amigas desde el 4 de octubre, estaba en una de las habitaciones del departamento de García Gómez. Su ex se escondió dentro de un placar en otro cuarto e intentó escapar por una ventana que da a un pulmón del edificio.

El hallazgo se dio luego de otro ingreso que previamente había autorizado el hombre al mismo departamento pero en el que, según confiaron fuentes del caso, no les permitió el acceso total a la propiedad. Se cree que Lourdes estaba en un cuarto o en la terraza para evitar ser descubierta.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, decidió imputar a García Gómez por el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia ejercida y el uso de narcóticos”.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que el sospechoso fue indagado este viernes por la tarde, de manera virtual, por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, subrogado por el juez Diego Javier Slupski; y con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, de Silvana Russi.

La Cámara del Crimen resolvió que la causa deje de estar a cargo del juez Bignone porque la presentación inicial se realizó ante la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente de la Secretaría de Acceso a Justicia, de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que por sorteo, resolvió que estuviera en manos del Juzgado N°13 y la fiscalía N°43.

De acuerdo a las fuentes consultadas, en su descargo, el imputado dijo que Lourdes y él estaban juntos porque ella no quería saber nada con su madre. También reconoció que consumió drogas y aclaró que no la lesionó. Además, señaló que no iba a decir nada más sobre su ex.

Imputaron al ex de Lourdes Fernández.

Todo empezó este jueves con la denuncia de la mamá de Lourdes, Mabel López Arias, en la fiscalía general de la Ciudad de Buenos Aires. La mujer, desesperada, advirtió el contexto de violencia de género en el que se encontraba su hija, a quien no veía desde el 4 de octubre. Fue así que pidió la intervención de la Justicia.

López Arias declaró en la Comisaría Vecinal 14B y por orden judicial fueron al domicilio de Ravignani 2186. Pero sin una orden de allanamiento, solo pudieron ingresar hasta dónde les permitió García Gómez. Más tarde, Lourdes subió un video a redes sociales, con la cara cubierta y a oscuras en el que decía: «Estoy perfecta, gracias. Es tremendo esto. Les mando un beso y gracias por ocuparse de mí.»

Luego, la cantante mantuvo un diálogo por videollamada con el área de Búsquedas de Personas de la Policía de la Ciudad en el que no quiso dar detalles sobre su paradero. Habría manifestado estar en la casa de una amiga en la zona oeste del conurbano.

Después de que la Policía de la Ciudad allanó el departamento y encontró a Lourdes Fernández, la cantante fue trasladada al Hospital Fernández, donde le realizaron una «evaluación médica integral». Se retiró alrededor de las 2 de este viernes.

Según difundió Radio Mitre, en su historia clínica la cantante dijo haber consumido cocaína y alcohol, aunque el examen de laboratorio refirió una alcoholemia negativa. De acuerdo a lo que trascendió, Fernández informó a los médicos que consume benzodiazepinas por insomnio y que abandonó su tratamiento psicoterapéutico.

Lourdes se fue por sus propios medios con una amiga y quedó a la espera de los estudios complementarios. En en la revisión no habrían encontrado golpes y confirmaron un cuadro de «dolor de garganta» por lo que le indicaron antibióticos.

Cómo sigue la causa

Lissa Vera, amiga y otra de las integrantes de Bandana, también realizó una presentación judicial advirtiendo que la mujer estaba en ese departamento. «No me voy a dejar amedrentar por más miedo que le tenga a este loco, que yo también tomé mis recaudos para que no se me acerque. Lourdes va a estar muy enojada conmigo, no me va a querer hablar por mucho tiempo, vamos a tener que trabajar juntas en algún momento, va a tener que trabajar conmigo si quiere. Pero a mí lo que me importa es que ella salió viva de ahí y que no la estamos sacando con las patas para adelante», dijo Lissa a los medios este viernes.

«Si ella estaba golpeada como todos pensamos era obvio que él la iba a querer esconder. Era una jaula con la puerta abierta», agregó.

Ahora tomarán declaración testimonial al productor, al representante y a las compañeras de Bandana, el grupo musical en el que trabajan con la víctima. Además pidieron el legajo originado ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y las copias de las denuncias previas que Lourdes había realizado contra el imputado.

En el departamento secuestraron «muchas botellas de alcohol (vodka, Fernet, etc.) y además pastillas sin blíster de contención de «distintos tamaños y colores».

Esos estupefacientes están siendo peritados en el laboratorio químico de la Policía Científica con el objetivo de determinar de qué se trata y, además, para ser cotejados con el laboratorio de Lourdes.