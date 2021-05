Luis Chocobar habló después de su condena: “Sigo con la frente en alto”

Tras ser sentenciado a dos años de prisión en suspenso, el agente bonaerense insistió en que no se arrepiente de nada. Su abogado defensor anunció que apelará el fallo.

Luis Chocobar .

El policía Luis Oscar Chocobar, condenado a dos años de prisión en suspenso por el “homicidio con exceso en el cumplimiento del deber” de un delincuente que había apuñalado a un turista estadounidense en 2017, dijo este domingo que tras el fallo los agentes van a pensar “dos veces” antes de actuar.

“Los policías lo van a pensar dos veces. Es muy lamentable. La Justicia debía estar de nuestro lado. Nos sentimos un poco abandonados. Es lo que yo siento”, .

Su abogado defensor, Fernando Soto, anunció a su vez que apelará el fallo ante el Tribunal de Casación y a la Corte Suprema de la Ciudad y de la Nación de ser necesario.

Chocobar dijo que, a pesar del fallo, volvería actuar de la misma manera. “Yo creo que sí” actuaría igual porque “es parte de mi humanidad estar a disposición de la sociedad y como la función policial lo requiere”, indicó.

El Tribunal Oral de Menores (TOM) condenó el viernes pasado al policía y también le impuso una inhabilitación especial por cinco años para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego.

Los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete lo consideraron autor del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber” en perjuicio de Juan Pablo Kukoc, por entonces de 18 años.

“Cumplí con mi meta. Yo cumplí con mi deber y con la ley y no me arrepiento”, afirmó el policía.

Qué piensa la policía

Chocobar dijo que antes de la sentencia el personal policial estaba seguro de actuar en defensa de cualquier víctima, pero aclaró que ahora piensa distinto.

“Antes de recibir la sentencia pensaba de esa manera. Hoy ya no podría decir lo mismo. Ahora se sienten un poco defraudados, abandonados por la justicia. No se cuál sería la respuesta hoy en día,. En estos tres años el apoyo era ´vamos a hacer lo que hiciste vos, actuar y defender a una persona´”, indicó.

El policía bonaerense dijo que se encuentra estudiando enfermería, a “a punto de pasar a tercer año. Lo más importante es mirar para adelante, sin importar el pasado. Es un poco triste algunas veces. Uno necesita el cariño como personal policial”, expuso.

Chocobar volvió a defender su postura y aseguró que actuó en forma correcta durante el operativo. En ese sentido, reiteró que dio la voz de alto, disparó dos veces al aire y cuando el delincuente giró hacia él, tras apuñalar al turista estadounidense, tiró a las piernas “porque es una zona no letal. Y para que no se me acerque y me apuñale”, contó.

“Seguimos con la frente en alto y vamos a seguir hasta las últimas circunstancias”, enfatizó.

Cómo fue el hecho

Kukoc y su cómplice, entonces menor de edad, asaltaron y apuñalaron al turista estadounidense Frank Wolek el 8 de diciembre de 2017 a pocos metros de Caminito, en el barrio porteño de La Boca.

El ataque derivó en una persecución de Chocobar, que cumplía funciones en la ciudad de Avellaneda y estaba de civil, contra los delincuentes. El policía baleó al autor principal del ataque que murió por la gravedad de las heridas. Su cómplice, entonces menor de edad, fue condenado a 9 años de prisión

La apelación

A su vez, su abogado defensor, Fernando Soto, dijo también que apelará el fallo una vez que se conozcan sus fundamentos el 8 de agosto próximo.

“Quizás para enfriar el tema” se tomarán más de dos meses para publicar los fundamentos. “Después hay 10 días hábiles” para presentar la apelación. “Luego pasarán años, o por lo menos uno, hasta que Casación digo blanco, negro o azul. Y ahí vamos a la Corte” de ser necesario, aseveró.

Soto dijo además que hay un sector que quiere echar a Chocobar de la fuerza. “Lo quieren echar, pero no pueden porque la ley dice que es inocente hasta que haya una sentencia firme. Hay una Comisión Provincial de la Memoria que hizo un planteo para que lo echen. Pero él sigue teniendo la posibilidad de ser declarado inocente”, apuntó.

Y concluyó: “Fue una decisión más política que jurídica. No sabemos cómo sacaron la cuenta. Más que un fallo salomónico, quisieron quedar bien con Dios y con el diablo, y quedaron solo bien con el diablo. No se la jugaron a absorberlo. Las pruebas eran de absolución. No había lugar para una condena”.