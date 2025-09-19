Luis Juez, sobre Milei: «Es como un tipo que se ahoga, si no se deja sacar del agua te terminás ahogando vos también»

Tras el revés que sufrió este jueves el Gobierno en la Cámara de Senadores, donde por 59 votos se aprobó la insistencia con la Ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que apenas siete días atrás Javier Milei había vetado, Luis Juez, uno de los legisladores del PRO y habitual aliado de los libertarios, votó el proyecto en forma negativa y comparó a las decisiones políticas del Presidente con «un tipo que se está ahogando».

«Yo creo que tengo una amistad con el Presidente, yo me considero amigo de él, quiero ayudarlo, quiero contribuir, pero es como el tipo que se está ahogando; si el tipo no se deja sacar del agua, te terminas ahogando vos también», definió el senador durante una entrevista, al referirse al resultado de la votación que tuvo lugar en el recinto y en la que el suyo fue uno de los 9 votos que se alzaron en contra de la insistencia y que no alcanzaron para mantener el veto presidencial.

Luis Juez, senador nacional por Córdoba.

Juez sostuvo además que, por parte del Gobierno, hubo «un montón de miopía política» y «falta de inteligencia» en la relación con las provincias.

«Los gobernadores te arman una cama y te dicen ‘a partir de ahora queremos coparticipar los impuestos a los ATN’, por supuesto que hay una maniobra jodida, complicada pero también es cierto que no te juntaste con los gobernadores a dialogar», apuntó además el senador.

En diálogo con la señal LN+, Juez sostuvo que votó con el Gobierno «por una cuestión de coherencia» y expresó que «a un gobierno vos no lo podés desfinanciar modificando los mecanismos de reparto del sistema impositivo».

«Si los ATN los reparte el Gobierno Nacional, vos no podés decir ‘ahora los reparten las provincias’», añadió.