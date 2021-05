Luis Miguel, la serie: el capítulo que explica la historia detrás de «Ayer»

Mientras «Aries» estaba listo para el lanzamiento, surgen complicaciones en la grabación del video. En paralelo, Michelle decide darle una oportunidad al cantante.

Netflix estrenó el cuarto capítulo de “Luis Miguel, la serie ” este domingo, donde se cuenta la historia detrás de “Ayer”, uno de los éxitos de su disco “Aries” lanzado en 1993. En este nuevo episodio surgen más complicaciones en la vida de “Micky” ligadas a la relación con su hija, Michelle Salas, fruto de la relación del cantante con Stephanie Salas.

Luis Miguel (Diego Boneta) y su equipo se encuentran en pleno lanzamiento de “Aries”, lo que describen como el disco más caro que habían producido hasta el momento. Sin embargo, la filmación del video musical del primer sencillo demuestra ser mucho más difícil de lo planeado y los gatos son exorbitantes, lo que crea conflictos.

En paralelo, en México 2005, Luis Miguel decide lanzar su propia marca de vino mientras se recupera del accidente en su oído y le confiesa a su hija Michelle (Macarena Achaga) que ya no puede cantar.

“Compré el viñedo porque no puedo cantar. Los doctores dicen que tal vez nunca pueda volver a cantar como antes”, le revela a su hija mientras intenta recomponer su relación luego de once años sin verse.

“¿Por qué once años? ¿Por qué no me viste por once años? Pienso que era mi culpa, que dije e hice algo, porque cuando te abandonan fue por algo que hiciste”, le cuestiona su hija en uno de los momentos más emotivos del capítulo de la serie que ya puede verse en Netflix.